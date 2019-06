Kinokett näitab tantsupeo etendust suurelt ekraanilt

Kadri Voorandi uue albumi "In Duo With Mihkel Mälgand" annab rahvusvaheliselt välja plaadifirma ACT, kelle all on tegutsenud teiste seas Nils Landgren, E.S.T., Viktoria Tolstoy ja Marius Neset. Plaadilepingu kohaselt jätkab Voorand koostööd ACT'iga ka tulevikus.