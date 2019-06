Näitlejanna Hele Kõrvet on veetud laulukaare alla ka vankriga

Laulu- ja tantsupeo tuli võetakse Jõgevamaal vastu korraliku rahvapeoga. Kohalik Voldemar Ahi pole lauljana puudunud üheltki laulupeolt: esimest korda käis ta suure kaare all laulmas 1969. aastal. Päev varem toimunud Tartu laulupeo käepaela pani ta kodus raamatu vahele - mälestuseks lastele.

Laulupeomeenutusi jagab ka Jõgevalt pärit näitlejanna Hele Kõrve, kellel on meeles ka pisiasjad nagu lastekoori Jõgevalt Tallinna bussireis, kus tegeleti ka esimeste armumistega seonduvaga.

"Sellel aastal on mulle kõige olulisem, et saan kaare all seista koos oma tütrega. Hiljem on põnev kuulata, mis talle laulupeost meelde jäi. Saame pidada dialoogi," loodab Kõrve.

Kõrvel on laulupeoaastatest eriliselt meeles 2009. aasta. "Ma ootasin oma esimest last. Olin viimase peal lapseootel - kõht oli ülisuur. Kaare alla selle suure kõhuga ei lähe, pole ju tervislik. Rongkäigus võiks aga osaleda, kuid see on pikk käimine. Siis organiseeriti meile lapseootel kursakaaslasega käru, mida vedasid kordamööda teised kursakaaslased. See oli päris naljakas, me olime seal peal nagu emalaevad," meenutas Kõrve.

Palamuse kirikuõpetaja Urmas Oras saab uhkeldada vanaisa valmistatud kandlega. "Iluvigu tal on, aga ta on ju täiesti mängitav. Natuke oli liimist lahti tulnud," rääkis õpetaja. Kokku olevat vanaisa teinud oma kätega 40 pilli.