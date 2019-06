Peotuli jõudis koorijuht Hirvo Surva kodumaja õuele

Kuulus koorijuht Ants Üleoja elab Ida-Virumaal Oometsas. Aktiivsest koorijuhi tööst on Üleoja eemal, kuid sellesuvisel laulupeol kõlab "Tuljak" tema juhatamisel üheksandat korda. "See on mulle viimane kord, ja ma kardan, et see saab olema natuke vesine," ütleb Üleoja.

Iisaku kalmistul on jalutamas koorijuht Hirvo Surva, kel samuti Ida-Viru juured. "Meie kool, Kohtla-Järve I keskkool oli täielik eestluse oaas - seal toimusid oma laulu- ja tantsupeod. Tehti palju koos õpilastega ja kõik õpetajad tegid kaasa. See oli eestluse hoidmise kants," meenutab Surva lapsepõlve tööstuslinnas.

Tuli jõuab ka Survade koduõue. Ka Hirvo ema Helga on olnud koorijuht. "Hirvo käis ka meie koori juhendamas ühe korra. Sattus kogemata proovile. Ütles, et pole viga, kõik asjad liiguvad," räägib Helga Surva.

"Kui Hirvo esimest korda juhatas, siis ema närveeris nii kõvasti," meenutas isa Jaan perkonna kaasaelamist Hirvo esimesele dirigeerimisele laulupeol.