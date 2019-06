Narva Vaba Lava rahaküsimuse arutelu lükkub järgmisesse nädalasse

"Täna me ei jõudnud arutada seda teemat, punkte on nii palju. Me arutame seda tõenäoliselt järgmisel nädalal," sõnas Lukas ERR-ile.

Lukas tahtis teemat arutada neljapäevasel valitsuskabineti istungil.

Lukas taotleb Narva Vaba Lava rahastamist valitsuse reservist. Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ei näe aga selleks võimalust ning soovitab Lukas leida see raha kultuuriministeeriumi sees prioriteete ümber seades.

Lukas selleks aga tänavuses eelarves võimalusi ei näe, lisarahata võib Lukase sõnul Narva Vaba Lava oodata sulgemine.