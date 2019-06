Politsei keelab laulupeo rongkäigus ja kontserditel droonid ja rumalad naljad

Laulu- ja tantsupidu on politseile aasta suursündmus, mille turvaliseks toimumiseks panustatakse lisajõududega ning tehakse koostööd korraldajate ja turvaettevõtetega.

"Kõigi peoliste turvalisuse tagamiseks on suurüritusel näha tavalisest rohkem politseinikke. Panustama peonädala turvalisse toimumisse sadade inimestega," ütles Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit. "Politsei aitab tagada avalikku korda nii laulu- ja tantsupeol kui ka laulupeo rongkäigul, samuti anname oma osa liikluse korraldamisel. Lisaks peavad piirkonnapolitseinikud sidet kõigi peolisi majutavate koolidega."

Saarniidu sõnul hoiab rongkäigul silma peal üle saja vormis ja erariides politseiniku. Suuremaid ristmikke turvatakse betoontõketega, samuti on kaasatud vabatahtlike päästeautod ning liiklust korraldavad reguleerijad.

"Soovitame nii rongkäigus osalejatel kui ka pealtvaatajatel käituda üksteise suhtes viisakalt ja hoolivalt. Rumal nali võib kaasa tuua politsei väga tõsise reaktsiooni. Loodame, et kõik osapooled naudivad rongkäiku, kuid nähes korrarikkumist, tuleb sellest teada anda üritust turvavatele inimestele. Kui ühtegi vormikandjat lähedal ei ole, tuleb korrarikkumisest teatada hädaabinumbril 112," ütles Saarniit.

Laulu- ja tantsupeo ajal on piduliste turvalisuse tagamiseks keelatud mehitamata lennuvahendite lennutamine 500 meetri raadiuses kontsertide toimumiskohtadest, aga ka rongkäigu piirkonnas. Peokohtadest kaugemal tuleb droone lennutada vastavalt lennundusseadusele, taotledes selleks ühekordset luba ja kooskõlastades lend lennuametiga.

Iga peoline saab turvaliseks pidutsemiseks ise palju ära teha. Rahvarohketes kohtades tuleks teistega arvestada ja tähelepanelik olla. "Isiklikel asjadel tuleb kindlasti silm peal hoida. Suhtume koos kolleegidega partnerasutustest järelevalveta kottidesse ja esemetesse turvalisuskaalutlustel väga tõsiselt ja see võib peolistes põhjustada asjatut ärevust," lisas Saarniit.

Eelmistel pidudel on politseinike ja teiste peo turvalisuse tagajate abi kõige rohkem vajanud eksinud lapsed. Selle vältimiseks tuleks juba enne pidu lastele selgitada suures rahvamassis liikumise reegleid ja sõlmida kokkulepped üksteise leidmiseks. Juubelilaulu- ja tantsupeoks trükiti väravate läbimisel ja infopunktidest antavad spetsiaalsed käepaelad, millele saab kirjutada lapse saatja kontaktid ja kinnitada see lapsele ümber randme. Samuti tuleks lastega läbi arutada, mida teha juhul, kui teineteist silmist kaotatakse.

Lauluväljakul ja Kalevi staadionil on avatud politseipunktid, kuhu kogutakse leitud esemed. Väärtuslikumatest leidudest nagu dokumentidest ning mobiiltelefonidest teeb politsei fotod ning postitab Facebooki loodud ürituse lehele. Leitud esemed ootavad Kalevi staadionil omanikke laupäeva õhtuni ning lauluväljakul pühapäeva õhtuni. Seejärel viiakse leiud politseijaoskondadesse.

Laulu- ja tantsupeo turvateenuste ülema Einar Lillo sõnul peaksid kõik külalised tutvuma sisekorraeeskirjaga, et ürituse alale sisenedes turvakontrollis tarbetut ootamist ning ebamugavaid üllatusi vältida. "Väravas tuleb arvestada ajakuluga, mis kulub pagasi kontrollimisele. Soovitame oma kott enne peole tulekut läbi vaadata, et seal ei oleks midagi sellist, millest väravas loobuda tuleb – olgu selleks siis klaastaara või muud keelatut. Vihmase ilma korral soovitame peole kaasa võtta vihmakeebid ning palume kindlasti koju jätta vihmavarjud, mis kaaskülastajate vaadet varjavad. Lemmikloomad tuleb koju jätta ning fotoentusiastidele tuletame meelde, et ka drooni lennutamine ei ole lubatud," selgitas Lillo.

Laupäeval, 6. juulil kell 13.00 Tallinna kesklinnast algaval rongkäigul osaleb ligikaudu 45 000 peolist ning sellele järgnevast laulupeost saab osaleja või pealtvaatajana osa umbes 100 000 inimest. Mitu tundi kestev rongkäik piirab oluliselt liiklust kesklinnas ja Pirita teel. Laulupeo kontsertide päevadel on avalikuks liikluseks suletud Narva mnt Pirita tee-Turba lõik, samuti on keelatud parkimine lauluväljaku ümbruses.

Kõik liiklejad peaksid juba varakult arvestama juuli esimesel nädalal ajutiselt ümberkorraldatud liikluse ja parkimispiirangutega. Et kõik peolised pärast pidu kontserte turvaliselt koju pääseks, tuleks arvestada liikluspiirangute- ja takistustega ka pärast laulu- ja tantsupeo kontsertide lõppu. Autojuhid peaksid valima alternatiivsed teed või kasutama võimalusel ühistransporti. Täpne info liikluse ja parkimise ümberkorralduste kohta asub aadressil www.parkimine.ee.