Kammerkoor Voces Musicales kutsub oma teise plaadi esitluskontsertidele

Kammerkoor Voces Musicales tähistab oma 20. hooaega uue helikandja, USA kompanii MSR Classics väljaantud "A Black Birch in the Winter" esitluskontsertidega.

Plaadile on salvestatud USA ja Eesti heliloojate Gregory W. Browni, Kile Smithi, Evelin Seppari, Maria Kõrvitsa ja Pärt Uusbergi muusika, esitluskontsertidel kõlavad ka Cyrillus Kreegi Taaveti laulud ja Aaron Coplandi Neli motetti.

Kammerkoori Voces Musicales dirigeerib David Puderbaugh (USA).

Kava pani kokku David Puderbaugh, kes viisteist aastat tagasi tuli Fulbrighti stipendiaadina Eestisse laulupeokultuuri uurima ja laulis sel ajal ka Voces Musicaleses. Praegu jagab ta oma teadmisi Iowa ülikooli koorijuhtimise professorina ning on erakordne Eesti koorimuusika ja laulupeotavade tutvustaja nii Ameerika Ühendriikides kui ka mujal maailmas. Eesti koorimuusika tundjana oli ta Maureen Castle Tusty dokumentaalfilmi "Üheshingamine" (2013) konsultant.

Värskel plaadil saavad kokku noorte eesti ja ameerika heliloojate heakõlalised koorilaulud. Puderbaugh on pidanud oluliseks näidata kuidas Eestis ja ka Ameerika Ühendriikides noored, meie kaasaja heliloojad oskavad ühtemoodi helisema panna armastuse looduse vastu. Nagu Pärt Uusbergi "Kodumaa laulud" on inspireeritud loodusest, on just loodus kodumaa armastuse sümbol, toob Puderbaugh näite.

Tänavu 20-aastaseks saava kammerkoori Voces Musicales ambitsioon on harrastuskoorina pidevalt professionaalsuse poole liikuda. "Meie üks missioon on pakkuda kavu, mida teised koorid ei laula, eeskätt a cappella muusika ning suurvormid, ja nii publikut harida," ütles kammerkoori kauaaegne liige Jaanus Kann.

Kammerkoor Voces Musicales on pälvinud palju tunnustusi, aastal 2015 pälviti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia kõrgetasemeliste kontsertide eest. Koori asutas dirigent Risto Joost, kes on tänaseni koori kunstiline nõustaja. 2009. aastal valmis koori esimene album "Pilgrim's Song" Arvo Pärdi muusikaga, mis on rahvusvaheliseltki kiita saanud.

Kontserdid toimuvad laupäeval, 29. juunil kell 14 Keila Mihkli kirikus ja kell 20 Nissi Maarja kirikus ning pühapäeval, 30. juunil kell 19 Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus.