Laulu- ja tantsupeoliste toitlustamiseks kulub 61 tonni suppi

Kokku jagatakse lauljatele, tantsijatele ja muusikutele nädala jooksul laiali 61 tonni suppi, mis tähendab 180 000 supiportsjonit. Peoliste lõunamenüüs on viis erinevat suppi, millele lisaks jagatakse nädala jooksul välja ka 12 000 pätsi leiba.

Välisööklate toimimise ja suppide jagamise eest hoolitsevad 130 naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast, kes on peoks valmistunud veebruarist alates. Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu sõnul on tegemist erakordselt mahuka tööga, kuid tänu varasematelt pidudelt saadud kogemusele ollakse peonädalaks valmis.

Ettevalmistust nõudis Toomingu sõnul nii peonädala vabatahtlike leidmine kui ka suures mahus vajaliku varustuse ja köögitehnika hankimine, mis tuleb kokku paljudest erinevatest kohtadest. "Peo mahtudega oleme tuttavad juba varasematest pidudest, mistõttu usun, et oleme teinud korraliku ettevalmistuse ja kõik sujub plaanipäraselt ning iga peoline saab kõhu täis," rääkis Tooming.

Nädala teises pooles kerkib lisaks Kalevi staadioni kõrval asuvale välisööklale ka Tallinna lauluväljakule püstitatav laulupeoliste toitlustusala. Töömahukamad päevad on naiskodukaitsjatele reede ja laupäev, mil tuleb mõlemas köögis ühtekokku supp valmistada ja laiali jagada enam kui 45 000 peolisele. Laupäeval toimub peoliste toitlustamine Tallinna lauluväljakul, mil peolised võetakse vastu otse rongkäigult.

Kui viimasel laulu- ja tantsupeol jagati peolistele välja ligikaudu 60 000 ühekordset veepudelit, siis sel korral on kasutusel korduvkasutatavad pudelid. Eesti laulu- ja tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaumi sõnul on see üks mitmest korraldajate astutud sammust, et peo ökoloogiline jalajälg võimalikult väike oleks.

Korduvkasutatavate veepudelite ja joogivee pakkumisega kõigile külalistele välditakse suurel hulgas ühekordse plastiprügi tekkimist. Veepudelite täitmiseks paigaldatakse Tallinna lauluväljakule ja Kalevi staadionile joogiveepunktid, kust on võimalik oma veepudeleid täita.

Lisaks korduvkasutatavatele veepudelitele on tänavusel laulu- ja tantsupeol kasutusel ka uuenenud toidunõud ja supilusikad, mis on valmistatud taaskasutatud taimsest toorainest. Ka Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil tegutsevad toitlustajad kasutavad keskkonnasõbralikke nõusid. Olulise uuendusena luuakse koostöös partneritega Lauluväljakul ja Kalevi staadionil külastajatele võimalused oma panditaara ja muude jäätmete eraldi sorteerimiseks. Selleks on paigaldatud väljakutele erinevad konteinerid.