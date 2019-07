Tantsupeole tuleb keskpäeval müüki 700 lisapiletit

XXVII laulupeo laupäevasele avakontserdile on eelmüügist müüdud või broneeritud üle 21 000 pileti ning pühapäevasele peakontserdile ligi 40 000 piletit. XX tantsupeole vabaneb broneeringutest ja tagastustest veel täiendavad 700 piletit, mis jõuavad Piletilevis müüki täna keskpäevast.

"Pileteid on müüdud peonädala alguseks rohkem kui varasemate pidude eel samaks ajaks. Laulupeole saab pileteid osta ka väravast, kuid mõistlik on siiski järjekordasid vältida ja pilet eelmüügist osta. Internetist ostetud piletite puhul tuleks veenduda, et kaasa on võetud ikka piletid, mitte arve. Piletid on äratuntavad triipkoodi järgi," täpsustas Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum.

Kalevi staadioni väravad avatakse piletiga külastajale üks tund enne etenduste algust. 6. juulil avatakse Lauluväljaku Oru ja Lasnamäe väravad piletiga külastajale kell 14.00, Mere värav avatakse külastajatele pärast rongkäigu lõppu. 7. juulil avatakse Lauluväljaku kõik väravad piletiga külastajale kell 12.30.

Tantsupeo esimene etendus toimub neljapäeval 4. juulil ning teine ja kolmas etendus reedel 5. juulil. Laulupeo "Minu arm" eesti muusikaklassika avakontsert "Õpetajale" toimub laupäeval, 6. juulil algusega kell 19.00 ning suurkontsert pühapäeval, 7. juulil algusega kell 14.00.