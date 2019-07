Mariliis ja Tõnis Kenkmaa lahustavad uuel näitusel argipäeva algosakesteks

Mariliis Kenkmaa ja Tõnis Kenkmaa ühise Prints by TM nimetuse all valminud graafika eesmärk on kunstnike endi sõnul lahustada kirju argipäev minimalistlikeks algosakesteks ning tekitada uusi stseene ikoonideks taandatud objektide vahel.

Autorite sõnul valmivad teosed ühise mõttetegevuse ja tööprotsessi tulemusel ning saavad tervikuks, kui kujund leiab mitmetähenduslikkuse pealkirja abil. Pealkirjad on võti tõlgendusruumi, kus sõnad ja pildid seletavad nihestatud igapäevaelu. Autorid loovad oma teoseid valdavalt traditsioonilistes graafikatehnikates ja väikeste tiraažidena. Mustvalge graafika lihtsustab nende sõnul tekkinud stseenide kirjeldamist ja aitab keskenduda kujundite kõikvõimalikele tähendustele.

Mariliis Kenkmaa ja Tõnis Kenkmaa on mõlemad lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakonna. Prints by TM nimetuse all tegutsevad kunstnikud alates 2012. aastast, koos on nad osalenud muu hulgas XVI Tallinna Graafikatriennaali näitusel "Kirjaoskus – kirjaoskamatus" Kumu kunstimuuseumis (2014), isiknäitustega Hobusepea galeriis, riigikogu näitusesaalis (2013) ja Draakoni galeriis (2015). Kunstnike eelmine ühine näitus "Mõtte Jõud" toimus Haapsalu Linnagaleriis 2017. aastal.

Näitus Draakoni galeriis jääb avatuks kuni 3. augustini 2019.