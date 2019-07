Tänasest saabuvad Tallinnasse proovidesse tuhanded laulupeolised

Lauljad ja muusikud majutatakse 47 Tallinna ja Harjumaa koolimajas, kus ees ootavad juba tantsijad.

Esimesel proovipäeval teevad laulukaare alla proove kutselised puhkpilliorkestrid, laulupeo saateorkester, sümfooniaorkester, valiklastekoor, valiksegakoor, valikühendkoor ning valikmeeskoor. Homme jätkatakse laulupeo liikide proovide ja laulupeo läbimänguga. Laulupeo peakontserdil osalevad enam kui 6800 mudilast jõuavad Tallinnasse pühapäeva hommikul.

Peale kohalike kooride osaleb XXVII laulupeol "Minu arm" ka suur hulk väliskülalisi – nii eestlasi, kes elavad ja töötavad kodust eemal kui ka välismaalasi, kes on võtnud vaevaks õppida selgeks meie laulud. Koore saabub Eestisse nii Soomest kui Rootsist, aga ka kaugematest paikadest nagu USA, Austraali, Luksemburg ja Šveits – ühtekokku 42 külaliskollektiivi.

Laulupeo peadirigent Peeter Perensi sõnul on laulupeo esimese päeva kava klassikalise muusika kontsert, millest enamus, aga mitte kõik, on kooriteosed. "Sealhulgas on päris julgeid valikuid, mille nimel on vaja vaeva näha ja pingutada. Usun, et see saab olema õpetlik teekond eesti muusika kullaväljadel, millega teeme väärilise kummarduse kõikidele õpetajatele, kellele mõeldes on kava kokku pandud," ütles Perens. Esimese kontserdi lõpetuseks saab kogu lauluväljak valikkooride eestvedamisel laulda kavas olevaid ühislaule.

XXVII laulupeo teine kontsert on traditsiooniline ning selleks on heliloojad loonud rohkelt täiesti uusi teoseid ja uusi seadeid ning lisaks sellele kõlab muidugi laulupidude klassika. "Teise päeva kontserti hakkavad ilmselt kujundama väga paljud uudisteosed, mis kavas on," lisas Perens.

Kokku on laulupeo ava- ja põhikontserdi kavas 64 teost. Avaühendkooris on laval 25 000 lauljat ja lõpuühendkooris üle 22 000 laulja.

XXVII laulu- ja XX tantsupidu "Minu arm" toimub Tallinnas 4.-7. juulini 2019. Laulupeo avakontsert "Õpetajale" toimub laupäeval, 6. juulil algusega kell 19.00 ja orienteeruva lõpuga kell 23.00 ning laulupeo peakontsert pühapäeval, 7. juulil algusega kell 14.00 ja orienteeruva lõpuga kell 21.00.