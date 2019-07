Galerii: rahvatantsijad tegid esimest korda peoriietuses proovi

Täna õhtul kell 19 toimub Kalevi staadionil XX tantsupeo "Minu arm" avaetendus. Läbi aegade suurimal tantsupeol astub muruplatsile 10 500 tantsijat, kes esitavad 28 erinevat tantsu.

Pühapäevast kestnud proovid on tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste sõnul möödunud plaanipäraselt ning kogu tantsupeo kunstiline meeskond teinud ära suure töö, millest vaatajani jõuab tantsuplatsil vaid killuke.

"Möödunud kaks ja pool aastat on olnud pideva arengu protsess. Esialgse ideekavandiga hakkas kohe algusest tööle kogu meeskond. Kuigi mina olen selle välja voolinud, siis lõpptulemuse nimel on toimunud ka pidev kompromisside loomine ja uute lahenduste pakkumine. Peo ettevalmistamine on olnud pidev tasakaalu otsimine ja olen tänulik kogu oma meeskonnale hingestatud ja pühendunud panuse eest," rääkis Rajaste.

XX tantsupidu teeb sügava kummarduse 85 aasta pikkusele tantsupeo traditsioonile. Seetõttu on kõikidel rühmaliikidel repertuaaris varasemate tantsupidude armastatumad tantsupärlid, mille kõrvalt ei puudu ka uus looming. Kokku on juubelitantsupeo kavas 28 tantsu, millest seitse on loodud tänavuse peo jaoks.

Laulu- ja tantsupeo korraldajad soovitavad kõigil õhtusele etendusele tulijatel jälgida ilmaprognoosi ja panna selga ilma muutlikkust arvestav riietus, et tantsupeo etendust oleks mugav jälgida. Külastajatel on korraldajate sõnul tark kaasa võtta näiteks tuulekindel jope või muu soe riideese, mis istudes sooja hoiab. Etenduse orienteeruv pikkus on pisut üle kahe tunni.

Pealavastaja on Vaike Rajaste, muusikajuht Tonio Tamra, tantsupeo dirigent on Edmar Tuul ning tantsupeo dramaturg Liis Aedmaa.

XX tantsupeo järgmised etendused toimuvad 5. juulil kell 11.00 ja 18.00.