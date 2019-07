Festival Manka Boutique Pop jõuab Tallinna kõrval ka Narva

Esinevad artistid Eestist, Venemaalt ja Soomest. Esinejate seas on vene artistid nagu Vasja V ja Архитектурный Оркестр Благодетели, traditsiooniliselt on esindatud ka Eesti kohalik venekeelne skeene. Paljud kontserdid on tasuta.

Vasja V (Kirpichi, RU)

Rainday Station

Propazha

Архитектурный Оркестр Благодетели (RU)

Too Slow (FI)

MacKelpie

Posledneje Soprotivlenije

Masha Ye

Jana Levitina

Balzam

Lisateavet leiab ürituse veebilehelt ja Facebookist.