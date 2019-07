Kumu avab koomiksi "Pesakond" juubelinäituse

"Ka pärast 25 aastat jagab Pesakond täiega biiti – kui ma avaldasin Kumule, millest Pesakonna näituseseeria räägib, sain rõõmsa tagasiside, et "see puudutab Kumu jaoks väga sagedast küsimust". Kes vaatama tuleb, see näeb, nii et tere tulemast Kumusse, kõik ammused ja uued fännid," ütles Madis Ots.

Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli tõdes, et "Pesakond" 25 näituse näol on tegemist tabavalt ruumi sekkuva väljapanekuga, mis elustab tuttavate koomiksitegelaste abil Kumu arhitektuuris muidu märkamatuks jääva nurgataguse.

"Kohati provotseeriva huumoriga Pesakond sobib oma sisult ja loomult hästi selliseks alternatiivseks pop-up-näituseks, pakkudes nii muuseumile kui ka külastajatele uut avastamist muidu juba tuttavas hoones," selgitas Polli.

"Pesakond" on Eesti üks pikaealisemaid ja enimavaldatud koomikseid, mis alustas ilmumist 1994. aasta 5. juulil ajalehes Post. Autor Madis Ots oli siis vaid 16-aastane. Postile järgnesid Õhtuleht, Sõnumileht, Eesti Päevaleht, portaal jippi.ee ning Äripäev.

2000. aastatel murdis "Pesakond" välja traditsioonilisest formaadist, kui koomiksiribadele lisandusid valgele lõuendile joonistatud üksikpildid. "Pesakonna" kauaaegsele menule on pakutud erinevaid selgitusi – selle ebatsensuurne absurdihuumor ja lakooniline omanäoline joonistusstiil mõjuvad vabastavalt, apoliitilise ja valdavalt mittepäevakajalisena on selle sisu ajatu, koomiks tabas oma algusaastatel hästi 90. aastate pöörasust sellesse perioodi kinni jäämata.