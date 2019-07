Laulupeolised laulsid sisse uue dirigendipuldi

Juubelilaulupeoks valminud uus dirigendipult anti pidulikult laulurahvale üle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühendkooride tänulaul oli määratud disaineritele, konstruktoritele, ehitajatele ja idee autoritele. Pult ehitati Viljandimaal valmis tasuta, kingituseks juubelilaulupeole.

"Viimane nädal oli hullumeelne siin, majandusalal heade sõpradega koos hommikust hilistundideni. Panime kokku, viimistlesime, et oleks täpselt nii nagu ta täna on," rääkis AMV Metall juhatuse liige Andre Aavastik.

"Oli rõõm tõdeda, et samamoodi sütitas see idee kõiki ettevõtjaid hetkega, nagu see sütitas mind. Üheskoos see valmis sai ja see tunne, mis täna siin pulti tõustes oli, oli täpselt see, mida ma sain vastu ja millest mulle piisab," lisas ta

"Trepist üles minek oli võõras - astmeid oli palju rohkem kui eelmisel puldil ja need astmete vahed, mis on aastate jooksul jalgadesse läinud, on pisut teistmoodi. Aga kui üles saab, siis on väga mõnus - seal on palju ruumi ja iga dirigent võib laiutada nii nagu oskab. Ei ole seda tunnet, et põrand läheb alt ära, mis oli eelmisel puldil, et kui mõni temperamentne dirigent põrutas jalaga vastu maad, siis oli tunne, et nüüd ta kukub sealt ülevalt alla, läbi põranda. Aga siin on kõik tubli ja tugev. Suurepärane pult," rääkis dirigent Ants Üleoja.