Otse. Juubelipeo rongkäigus marsib üle 47 000 osalise

Laupäeval jõuab laulupeotuli rahvamuusikapeolt ja tantsupeolt koos rongkäiguga laulukaare alla, et Mihkel Lüdigi "Koit" saaks juhatada sisse juubelilaulupeo. Kell 12.50 algab rongkäigust ülekanne ETV-s, otsepilti saab jälgida ERR.ee portaalis.

Laulupeo ja rahvamuusikapeo kunstiline toimkond ootavad rongkäigu pea ees, et seejärel ühiselt koos enam kui 47 000 osalise ja tulega asuda kell 13 teele lauluväljaku suunas.

ETV kaamerad on üles seatud piduliku teekonna algusesse Estonia teatri juures, rongkäiku kommenteerivad Margit Kilumets ja Tarmo Tiisler, teeliste emotsioone vahendab Urmas Vaino. Lauluväljakul on peo ootel Astrid Kannel, Anu Välba, Taavi Eilat ja Margus Saar.

Tallinna Jaani kiriku kõrvalt saadavad rongkäigulisi teele heeroldid Mari Jürjens ja Mikk Jürjens ning lauluväljakul tervitavad saabujaid heeroldid Garmen Tabor ja Margus Tabor. Rongkäigu peas liigub peo kunstiline toimkond ning lippe kandvad tehnikaülikooli akadeemilise meeskoori liikmed, Eesti rahvatantsu- ja rahvamuusika seltsi ning kooriühingu auliikmed ja -juhid, lisaks kunstiliste juhtide kollektiivid ja kaitseväe orkester.

Kogu liikumisteekonna pikkus on umbes viis kilomeetrit ning kõnnitakse marsruudil Vabaduse väljak – Pärnu maantee – Narva maantee – Pirita tee – lauluväljak.

Rongkäigu tõttu on liiklus Tallinna kesklinnas ja Pirita teel täna oluliselt piiratud. Rongkäigu kolonnide rivistumise alal on alates kell 9.00 kuni 18.00 liiklus täielikult suletud. Alates kell 11.00 (liinibussid alates kell 12.00) kuni kell 18.00 on avalik liiklus seoses rongkäiguga suletud marsruudil Vabaduse väljak – Viru väljak – Narva maantee – Pirita tee – Vana-Pirita tee kuni lauluväljaku mereväravateni. Vaata rongkäiguga seotud liiklusmuudatusi koos skeemiga siit.

Pealtvaatajatel paluvad korraldajad hoida rongkäigu liikumiskoridor kogu trassi ulatuses vabana ja rongkäigu paremaks jälgimiseks hajutada end kogu teekonna ulatuses.

Laupäev, 6. juuli

Kell 13.00-18.30 XXVII laulu- ja XX tantsupeo "Minu arm" rongkäik

Kell 19.00 XXVII laulupeo "Minu arm" avakontsert "Õpetajale" (orienteeruv lõpp kell 23.30)

Pühapäev, 7. juuli

Kell 14.00 XXVII laulupidu "Minu arm" (orienteeruv lõpp kell 21.00)

Tallinna lauluväljaku väravad avatakse kell 14.00. Rongkäigu toimumise ajal on Mere värav suletud ja palutakse kasutada Oru ja Lasnamäe väravaid. Pühapäeval, 7. juulil on kõik lauluväljaku väravad (Mere, Oru ja Lasnamäe) avatud alates 12.30.