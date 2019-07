Läänemaa muuseum on enam kui veerand sajandit korraldanud igal aastal ajalookonverentsi, kus osaleb teadlasi kogu Eestist. Tegemist on ühe pikema järjepidevalt peetud maakondliku ajalookonverentsiga ning selle ettekannete põhjal on ilmunud 22 artiklikogumikku.

Läänemaa muuseumi 26. ajalookonverentsi teemad ulatusid keskaegsest Saare-Lääne piiskopkonnast kuni vähem uuritud küsimusteni nagu see, kuidas Läänemaalt merd mööda sigu Soome veeti või milline oli Vabadussõja eelne spordielu Läänemaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie enda ajalugu on niivõrd mitmekesine ja just konverentsidel tegelikult tulevad välja need nõrgad kohad või teemad, mida on seni vähe puudutatud. Ma ma arvan, et just see konverentsi temaatiline paljusus tegelikult näitab meile, missugustes suundades tulevikus tuleks enam tegeleda," rääkis SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja Anton Pärn.

Osalejaid on kogu Eestist. Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja ja keskaja professor Anti Selart tõstis esile Läänemaa muuseumi konverentsi kõrget taset.

"Eesti kohamuuseumide korraldatud konverentsidest on Läänemaa muuseumi konverents see, millel on kõige tugevam traditsioon, mille tulemuseks on alati väga heal tasemel toimetiste kogumikud. Seetõttu on see küllap mitte ainult kohaajaloolises perspektiivis, vaid üldse Eesti ajaloo jaoks üks tähtsaid iga-aastasi sündmusi," ütles ta.

Konverentsil peetud ettekannete põhjal on aastate jooksul ilmunud terve rida artiklikogumikke. Tänavu sai valmis "Läänemaa muuseumi toimetiste" 22. köide.