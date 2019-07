Tõnis Mägi: kirjutasin "Ilus oled, isamaa" kümme aastat enne ärkamisaega

"Laulupidude muusika on eriline, see on midagi sellist, mis köidab inimesed kokku. Selliseid kokkusaamisi, kus inimesed saavad koos laulda, peaks olema tihedamini. Väikese Eesti kohta on need kolm päeva väga olulised," räägib Mägi.

"Võibolla oleks hea, kui oleks see üritus iga 2,5 aasta tagant? Kui on palju eriarvamusi, siis on oluline meid kokku liita," lisab ta.

Et "Ilus oled, isamaa" sai üldlaulupeo repertuaari, oli Mäele üllatuseks. "Kirjutasin selle loo palju varem, kui teised oma isamaalised laulud, aastal 1979. See oli kümme aastat varem, kui algasid sündmused," ütles Tõnis Mägi.