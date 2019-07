Festivali algidee ja stardikapital pärineb grupilt tippärimeestelt, kes soovisid metseenluse korras toetada ühe glamuurse klassikafestivali teket Lätis. Grupi eesotsas on pankur ja poliitik Petr Aven.

Martin Engstroem pressiüritusel Tallinnas Autor/allikas: RIGA-JURMALA FESTIVAL

Festival peetakse neljal nädalavahetusel: 19.-21. juuli, 16.-18. ja 23.-25. august ning 30. august-1. september. Programm on koondatud orkestrite ümber. Igal nädalavahetusel esineb üks tipporkeser ja dirigent: Maris Jansonsi Baieri raadio sümfooniaorkester, Iisraeli Filharmoonia orkester Zubin Mehtaga, Venemaa rahvusorkester koos oma asutaja, pianisti ja dirigendi Mihhail Pletnjoviga ning Londoni sümfooniaorkester keskmise dirigentide põlvkonna ühe säravaima nime Gianandrea Nosedaga. Kahjuks tuli hiljuti teade, et festivalil ei esine siiski lätlaste legendaarne dirigent Maris Jansons, kes pidi tervise pärast võtma kolmeks kuuks esinemispausi. Teda asendab naisdirigentide tippnimi soomlanna Susanna Mälkki.

Iisraeli Filharmoonia orkester ja Zubin Mehta Autor/allikas: Pressimaterjal

Orkestrite ümber on koondatud kuulsaid soliste ja paljutõotavaid noori andeid. Maailmakuulsatest nimedest on vast kõige tuntum Yuja Wang, tuntud nii oma rabava mängu kui ka ahhetamapanevate esinemistualettidega, Lätist pärit maailmatšellist Mischa Maisky, maailma esikümnesse kuuluv pianist Murray Perahia, Vene tippviiuldaja Vadim Repin, Austria pianist Rudolf Buchbinder, Leedu päritolu 35-aastane viiuldaja Julian Rachlin.

Festivali staar Yuja Wang Autor/allikas: Peter Adamik

Noortest tähtedest tulevad festivalile viimase Varssavi Chopini konkursi võitja Seong-Jin Cho, XV Tšaikovski konkursi laureaadid Leedu-Vene pianist Lukas Geniušas, prantslane Lucas Debargue ja viiuldaja Aleksandra Conunova, Kanada-Poola pianist Jan Lisiecki, britt Martin James Bartlett, Vene pianist Deniss Kožuhhin ja Prantsuse tšellist Edgar Moreau. Saab kuulda ka kitarivirtuoosi Milošit. Lauljatest astub üles nimekas Saksa bariton Benjamin Appl, Malta tenor Joseph Calleja ning Metropolitan Operas karjääri tegev sopran Ying Fang.

Lucas Debargue Autor/allikas: XIOMARA BENDER

Festivali kunstiline juht, Rootsi päritolu Martin Engstroem on maailma ühe glamuurseima klassikafestivali, eelmisel aastal juba 25 tegutsemisaastat tähistanud Verbier' festivali juht ja asutaja. Aastatel 1999-2003 oli Engstroem maailma klassikaplaadifirmade esinumbri, Deutsche Grammophoni artistiprogrammi asepresident ning 2003-2005 firma juhtiv produtsent.

Festivalist kõneldes märkis Engstroem, et Lätis oli festivali alustamiseks unikaalne olukord: olid olemas sügavalt huvitatud toetajad ning ka suur stardikapital. Tema sooviks on, et festivalist kujuneks laiema profiiliga üritus ja et see oleks ka n-ö sotsiaalne sündmus. Korraldajad ootavad peale kohaliku publiku festivali külastama kuulajaid üle Euroopa ja lähimaadest. Engstroem mainis, et kultuuriturism on praegu Euroopas väga levinud, kiitis Riia ja Jurmala sobivat infrastruktuuri ning tõi esile kuurortlinna Jurmala suurepärast looduskeskkonda.

Festivali peakorraldaja Zane Culkstena märkis, et huvi uue festivali vastu on suur. Briti juhtiv ajaleht The Telegraph on festivali juba nimetanud suvefestivalide top10 esimeseks. Festivali rahalisi vahendeid kommenteerides ütles Culkstena, et loomulikult ei ole orkestrite toomine festivalile odav. Stardikapitaliks oli kaks miljonit eurot, millele on leitud juurde teisi toetusfonde.

Lähem info festivali koduleheküljel www.riga-jurmala.com. Kasutades promokoodi RJMFTALLINN, on võimalus kuni 14. juulini osta festivali kontsertidele soodushinnaga pileteid.