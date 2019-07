Poistekoorid esitasid lustakat "Aatomiku laulu" Arvo Pärdilt

Kuue- ja seitsmekümnendail aastail kirjutas Pärt aktiivselt ka filmimuusikat, sealhulgas muusika ligi kahekümnele nuku- ja joonisfilmile.

1970. aastal Tallinnfilmis valminud Elbert Tuganovi "Aatomik" ning "Aatomik ja jõmmid" on Operaator Kõpsi loodusteemalise tetraloogia kõrval kindlasti tuntuimad Pärdi muusikaga nukufilmid. Need on tehnikasajandi muinaslood pisikesest aatomipoisist Aatomikust, kes õpib, kuidas oma tohutut jõudu valitseda ja seeläbi inimesi aidata.