Laulupidu tõlkis lauluväljakul viipekeelde kaheksa tõlki

Juubeliaasta projektide koordinaator Riin Kivinurme ütleb, et "Meie inimesed on kõik erinevad. Peaksime õppima üksteist paremini mõista ja kaasata ka endast erinevaid inimei, et teha neile nauditavaks seesama pidu."

"Siiralt ja südamest loodan, et vaegkuuljad saavad sama elamuse, mis kõik ülejäänud 100 000 inimest. Meie viipekeele tõlgid teevad väga tänuväärset tööd - pidu peab olema emotsiooiderohke ja peab meie südant soojendama," räägib Kivinurme.

Viipekeelse tõlke korraldamist juhtis valdkonna ekspert Piret Aus TÜ Viljandi kultuuriakadeemiast. "Nii suurel peol nagu üldlaulupidu on vastutus 10 korda suurem. Ja ma olen ärevuses, kuidas see õnnestub," rääkis ta vahetult enne kontserdi algust.

"Tänu Ulvi Saksile leidsime kiiresti tõlgid. Neid töötab siin alal kaheksa. Nende töö ei alanud ju täna, nad töötasid juba mitu kuud tekstidega. Kui kavas on 28 muusikapala, millest osad on orkestriteosed, siis teevad tõlgid imelist tööd. nende ettevalmistus on suurepärane," rääkis Aus.

Lauluväljaku viipealas kontserti jälginud Hrestana Vanasaun ütleb, et "Ma tulin siia tundes end erilisena. Samuti olid väga ilusad rahvariietes inimesed. Tulin siia esimest korda. Tahtsin näha, kuidas viipekeelse tõlkega lauldakse ja end väljendatakse. See on pakkunud mulle väga head enesetunnet."