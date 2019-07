Peipsi järvefestival pakub lodjasõitu ja suitsukala

Nelja maakonda ühendava kultuurifestivali eesmärk on tutvustada Peipsi kultuuri. Kõigis paikades on avatud töötoad ning huvilised saavad sõita lodjaga Jõmmu.

"Me saame järvefestivalil tutvustada kõike seda, mis on meie kohalik. Inimestel ei õnnestu väga tihti Peipsi järve peale saada ja seega on ka see oluline mitte ainult külaliste jaoks, vaid ka kohalike jaoks, et me toome selle lodja ja teised alused ning nad saavad siin Peipsi järve peal sõita. See pole igapäevane nähtus, et sa saad istuda laeva peale ja teha ühe tuuri. Ja mis igas sadamas on veel kindlasti: meil on erinevad õpitoad Peipsi kaladest, Peipsi kalatoitudest. Ja absoluutselt igas sadamas on meil olemas suitsukala," ütles Peipsi järvefestivali korraldaja Kadi Ploom "Aktuaalsele kaamerale".