Naissaarel toimub kontsertetenduse "Laser ja läätsed" maailma esiettekanne

Viiel järjestikusel õhtul publiku ette jõudva kontsertetenduse "Laser ja läätsed" autor on Hollandi helilooja Dominy Clements.

"Laser ja läätsed" on jätkuks 2013. aastal Nargenfestivalil Noblessneri valukojas lavale tulnud Clementsi ooperile "Valgustatud pimedusejünger", mis käsitles Bernhard Schmidti elukäiku. Teos manab vaatajate ette ühe päeva kuulsa optiku elu viimaseks jäänud 1935. aastast. Oliver Kuusik (tenor), Tiit Kikas (laserharf, viiul jt instrumendid), Kadri Toomoja (orel), lavastaja Ingmar Jõela, valguskunstnik Priidu Adlas ja helikunstnik Haar Tammik on loonud Omari küüni maagilise õhustiku.

Schmidti toob ajaloohämarusest reaalsemalt vaatajale lähemale nimiosatäitja Oliver Kuusiku sugulusside saare kuulsaima elanikuga. "Loomulikult teadmine, et sa laulad ooperis oma maailmakuulsast sugulasest tema enda sünnikohas Naissaarel, lisab sellele rollile isikliku suhestatuse ja lisaväärtuse. See on südantsoojendav seos, mis aitab mul endalgi mõningaid teemasid Bernhard Schmidti rännakuil paremini mõista," arutas Kuusik.

Laval saavad kokku unistused ja läbielamised, unenäoline helikeel ning oreli kõlamaastikud. Uue dimensiooni annavad kontsertetendusele efektsed laserharfi kiired. "Harva on neid lavastusi, kus saab põhjendatult kasutada kogu olemasolevat tehnikat ning katsetada sellega kaasnevat visuaali ja helide võimekust. Eriti sürrealistlik on, et kõik toimub Naissaarel, küünis ilma riikliku elektrivõrgu toeta, päikesepaneelide ning generaatori abil," ütles Kikas.

Nargenfestivali kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.