Pärnu Harmonica festival toob suupilli tähelepanu keskmesse

Festivalil osalevad muusikud kümnelt maalt, kaugemad külalised on Jaapanist. Kaasatud on ka rahvamuusikud ja harrastajad pillimängijad, suupilli kõrval diatoonilise lõõtspilli arvukad mängijad.

Festivali eesmärkideks on suupillimuusika väärtustamine ja populariseerimine. Rahvusvaheliselt tunnustatud esinejad ja professionaalid on kaasatud festivali tegevustesse (kontserdid, konkursi žürii, töötoad). Festivali peaesinejateks on "harmonica queen" Christelle Berthon (Prantsusmaa), Nami Miyata (Jaapan), Trio "Comment Allez-Vous " (Jaapan), Yves Pelras (Prantsusmaa) ja Ismo Haavisto (Soome) ning rahvamuusika ansamblid Minge ja Cir Vir Vyrai (Leedu). Kaastegevad on veel Saksa, Vene, Rootsi, Läti, Poola ja Eesti muusikud.

Festival toimub 12.- 15. juulil 2019, mille raames korraldatakse konkurss Baltic- Nordic OPEN, rahvamuusika konkurss publiku auhindadele ja antakse seitse erinevat kontserti Pärnus ning lisakontsertid Kilingi-Nõmmes ja Tallinnas.

Möödunud aastal olid suupillikonkursi võitjad Piccolo orkester ( Grand Prix) ja Arne Veske kromaatilisel suupillil. Arne Veske on ka uue Holm Panga asutaja. Suupilliklubi Piccolo on loodud 23 aastat tagasi Feliks Kargi eestvedamisel ja suupilli leiutamisest möödub 2021. aastal 200 aastat.