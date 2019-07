Vilsandi tõestab uue raamatuga, et on ka kirjarahvas

Viljandlaste elulood ulatuvad üle-eelmisest sajandist kuni eelmise aastani. Lood on kirjutanud vilsandlased ise või on seigad nende juttude põhjal kirja pandud.

Ajendiks, et väikesaar üleüldse oma raamatuni jõudis, oli president Kersti Kaljulaidi öeldu ümberlükkamine.

"Selle raamatu lugu on lihtsalt üks emotsioon, kui 2017 käis president Kersti Kaljulaid tutvumas väikesaartega. Pärast Vilsandi külastust kuulsin mina raadiost teda rääkimas, et tutvudes väikesaarte elu-oluga sai ta teada, et Abrukal on kirjarahvas ja Vilsandil laulurahvas. Ja mina mõtlesin, et minu meelest on Vilsandil rohkem kirjarahvast kui Abrukal. Selle raamatuga me klaarisime selle ära! Lugusid on nii rõõmsaid, päris naljakaid, aga ka väga kurbi. Ja tõepoolest, vilsandlased on neid lugusid ise kirjutanud," ütles raamatu idee autor, küll Tallinnas töötav, ent Vilsandiga seotud saarlane Maria Mägi-Rohtmets "Aktuaalsele kaamerale".