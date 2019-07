Tiit Kikas võtab Leigol Kronos Quarteti legendaarse teose osadeks lahti

2. augustil saab Leigo Järvemuusika festivalil kuulata Tiit Kikase eestvedamisel audiovisuaalset vaatemängu, mis põhineb Kronos Quarteti legendaarsel tsükliosal "Anthem of the Great Spirit".

Kontserdil kantakse ette variatsioon helilooja Terry Riley teosest. Kronos Quarteti maailmakuulsaks mängitud ja Grammy'le nomineeritud albumilt "Salome Dances for Peace" võetakse luubi alla lugu "Half Wolf Dances Mad in Moonlight" ja vaadeldakse seda uue nurga alt. Koos Tiit Kikasega, kelle ohjata on laval lisaks elektriviiulile veel laserharf ja kogu elektroonika, teeb kaasa ka keelpillikvartett koosseisus Egert Leinsaar (ERSO), Linda-Anette Verte, Sandra Klimaitė (ERSO) ja Theodor Sink (ERSO).

"Meie muusikalist rännakut ilmestavad ka seekord laseripark koos laserharfiga, mille idee ongi sündinud Leigol. Esitamisele tuleb erakordselt põnev muusikaline algmaterjal, millele julgeme n-ö käärid sisse lüüa. Vaatame, mis saab," rääkis Kikas.

Kikas on Leigo lavadel olnud mitmete erinevate koosseisude kui ka sooloartistina. Suurema tähelepanu osaliseks Leigol sai tema pikaajaline koostöö ansambliga No Big Silence, kellega koos kanti ette kolmel suvel rock-ambient kontsertetendused "Suurte masinate muusika" ja "Suurte sõjamasinate muusika".

Tõnu Kõrvitsa uudisteose esmaettekanne

Reede hilisõhtusel kontserdil tuleb lisaks Terry Riley teosest inspireeritud vaatemängule ka esmaettekandele Tõnu Kõrvitsa lühike uudisteos, mis kirjutatud Leigo Järvemuusikale – "Järvede laul" keelpillikvartetile ja sopransaksofonile (Virgo Veldi).

"Kui töötasin Tallinna Kammerorkestris, siis mängisime seal päris palju Tõnu Kõrvitsa muusikat. Sealt kasvaski Kõrvitsa looming minu südamesse. See on kuidagi täiesti omaette žanr. Kui muidu võivad muud stiilid ennast mingil hetkel ammendada, siis Tõnu muusika puhul ei ole ma kordagi tundnud, et see on tüütu. Iga kord, kui ma mängin, omandab see uue varjundi," ütles Leigo kontsertide jaoks kvarteti kokku pannud tšellist Theodor Sink.

"Paljude heliloojate muusika kohta on öeldud, et see on loodusest inspireeritud, aga tema muusika on kohe niivõrd loodusega seotud, et seob sind ennastki ümbritsevaga. Kõrvitsa muusika on rännakumuusika, mis ei vii sind rändama traditsioonilises mõttes, vaid viib rändama seostega, mis sinu enda ümber on ja tekivad. Kui Tõnu mainib, et tal oleks vaja kedagi muusikut või tal oleks hea meel, kui keegi kusagil tema teost ette kannaks, siis ma kaks korda ei mõtle," lisas Sink.

Leigo Järvemuusika alustab oma 22. festivaliaastat ja sel aastal on festival laienenud kolmele päevale ning toimub 1.–3. august. Kontserdid suurel järvel toimuvad laupäeval, 3. augustil.