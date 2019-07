Suri tele- ja teatrikunstnik Liina Pihlak

Liina Pihlak lõpetas ERKi 1964. aastal ja asus tööle Vanemuise teatris. 1971. aastal tuli ta tööle Eesti Televisiooni, kus töötas pea 25 aastat. Peakunstnik oli ta aastatel 1976-1982. Pihlak oli ka Kunstiakadeemia õppejõud ja dotsent 1993-1999 ja alates 1999. aastast vabakutseline kunstnik. Samuti on ta töötanud Tallinnfilmis.

Ta on teinud koostööd paljude hinnatud režissööride ja lavastajatega. Kujundatud lavastuste hulk televisioonis on uskumatult suur – televaatajate lemmikud on "Pisuhänd", "Tabamata ime", "Musta katuse all", "Kahe kodu ballaad", "Päkapikula", "Karlson katuselt", "Pätu", "Härra Lapsti lasteteater" ja "Kunksmoor", kuid tema kujundatud telelavastusi ja -filme on veel mitmeid.

Liina Pihlak nihutas televisioonikunsti piire ja tema tööde väärtus ajaga aina kasvab. Eesti Rahvusringhääling avaldab kaastunnet perekonnale ja sõpradele.

Matusetalitus toimub 31. juulil kell 13 Tartu Krematooriumis.