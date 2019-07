"Seitse surmapattu" on Bertolt Brechti samanimelise lauludega balleti adaptatsioon. Anna reisib läbi seitsme linna ning naaseb koju ilma, et alistuks seitsmele surmapatule – laiskusele, uhkusele, vihale, alpusele, lihahimule, ahnusele ja kadedusele. See didaktiline lugu kujutab endast kapitalistlikule ühiskonnale omase paradoksi kriitikat.

Laval on Un Yamada, Llon Kawai ning viiulil Keisuke Ohta.

Tantsukompanii Un Yamada, mille asutas Un Yamada Tokyos 2002. aastal. Kompanii Un Yamada juht, koreograaf ja tantsija Un Yamada on sündinud Jaapanis. Pärast iluvõimlemis-, balleti ja butoh-treeninguid alustas ta 1996. aastal karjääri koreograafias. Alates 1998. aastast on Un Yamada aktiivselt tegutsenud ka soolotantsijana. Un Yamada käib etendusi andmas nii Jaapanis, Aasias, Euroopas kui ka Lähis-Idas, ta on loonud ka valdkondadeüleseid töid, mis hõlmavad muusikat, draamat, ooperit ja traditsioonilisi etenduskunste. 2013. aastal pälvis Un Yamada 8. Jaapani Tantsufoorumi auhinna. 2014. aastal määrati ta Jaapani kultuurisaadikuks Ida-Aasias ning autasustati haridusministeeriumi kaunite kunstide New Face (Uue Näo) auhinnaga. 2018. aastal nimetati Un Yamada Jaapani kultuurisaadikuks.