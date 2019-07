Haapsalus kestab nädala lõpuni vanamuusikafestival

Avakontserdil Haapsalu toomkirikus sai kuulda Johann Sebastian Bachi kantaate ansambli Studio Vocale esituses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Festivali kunstiline juht Toomas Siitan ütles, et tal on hea meel, et koos rahvusvaheliselt tuntud nimedega on esinejate seas palju noori Eesti muusikuid.

"Üks peakülaline on kindlasti Belgiast ansambel graindelavoix, kes on praegu just selliste vanamuusikafestivalide väga kuum number üle terve maailma. Nad laulavad ühte väga tõsist ja huvitavat Gesualdo kava, mis läheb kohe pärast Haapsalu ettekannet plaadistamisele," selgitas Siitan.

Haapsalu vanamuusikafestival kestab nädala lõpuni.