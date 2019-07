Yuval Noah Harari andis loa oma hitt-teose venekeelset tõlget tsenseerida

Yuval Noah Harari tunnistas, et andis loa asendada oma hitt-teose "21 õppetundi 21. sajandiks" venekeelses versioonis Venemaa presidendi Vladimir Putini kohta tehtud kriitika kriitikaga USA presidendi Donald Trumpi aadressil, põhjendades seda sellega, et vastasel juhul poleks Venemaa tsensuuriamet lubanud tal teost vene keeles välja anda.

Selle nädala alguses kirjutas Newsweek, et teose "21 õppetundi 21. sajandiks" ("21 Lessons for the 21st Century") venekeelses tõlkes on pehmendatud Harari tehtud kriitikat seoses Venemaa sissetungimisega Krimmi poolsaarele 2014. aastal, vahendab The Guardian.

Teose ingliskeelses versioonis kirjutab autor, et "meile räägitakse pidevalt, et elame uuel ja hirmutaval tõejärgsel ajastul," tuues selle näiteks Krimmi poolsaare annekteerimise.

"Venemaa valitsus ja president Putin eitasid isiklikult mitu korda, et tegemist oli Vene vägedega, ja kirjeldasid neid kui omaalgatuslikke enesekaitseüksusi, kes ostsid kohalikust poest Vene vägedele sarnase vormiriietuse," kirjutab Harari. "Selliseid üsna naeruväärseid avaldusi tehes teadsid Putin ja tema kaaslased suurepäraselt, et nad valetavad."

Kuid venekeelses versioonis kasutab Harari oma idee esile tõstmiseks Trumpi. "Ajalehe Washington Post hinnangul tegi president Trump pärast oma inauguratsiooni avalikkusele enam kui 6000 väärasisulist avaldust."

Harari ütles, et ta on heaks kiitnud kõik oma raamatute erinevatele lugejaskondadele mõeldud versioonid.

"Mõtleja ja autorina annan endast parima, et jõuda mitmekülgse lugejaskonnani kogu maailmas. Selleks, et minu ideed jõuaksid hõlpsasti inimesteni erinevatest riikidest, olen andnud loa ja isegi innustanud kõiki oma raamatuid kohandama. Kohanduste puhul võetakse arvesse erinevat kultuurilist, religioosset ja poliitilist tausta. Kui saaksin, kirjutaksin oma raamatud nullist iga riigi jaoks ümber, kuid ilmselgelt ei saa ma seda teha. Kohanduste tegemisel on minu põhimõte kohandada näiteid, mida kasutan oma ideede selgitamiseks, kuid mitte kunagi ideid endid," sõnas ta.

"Venemaal hoiatati mind, et peamiselt kahe minu kasutatud näite tõttu, mis kritiseerivad teravalt Venemaa sissetungi Ukrainasse, ei võimalda tsensuuriamet raamatu avaldamist ega levitamist. Seetõttu seisin silmitsi dilemmaga. Kas peaksin need paar näidet asendama ja raamatu Venemaal avaldama – või peaksin midagi muutma ja mitte midagi avaldama?"

Ta ütles, et otsustas venekeelse tõlke avaldada ilma sissetungi mainimata, kuna talle tundus oluline, et raamatu ideed jõuaksid Venemaa lugejateni, eriti kuna raamat on endiselt Putini režiimi suhtes väga kriitiline. "Venekeelne tõlge hoiatab lugejaid diktatuuri, korruptsiooni, homofoobia ja natsionalistliku ekstremismi ohtude eest. Ma ei toeta Venemaa tsensuuri – ma pean sellega leppima."

Kuid Harari lisas, et kuigi ta oli lubanud teha venekeelses tõlkes mõned muudatused, sai ta hiljem teada ka täiendavatest, volitamata muudatustest. "Mulle öeldi, et kohas, kus ma räägin Krimmi vallutamisest Venemaa poolt, asendati sõna "vallutamine" sõnaga "taasliitmine", ja kohas, kus ma räägin oma abikaasast [mehest – toim], asendati see sõnaga "partner". Kui see vastab tõele, siis olen kindlalt vastu kõigile sellistele volitamata muudatustele ja annan endast parima, et need parandada."

Fantaasiakirjanik V. E. Schwab avastas kaks aastat tagasi, et üks tema raamatus kirjeldatud sündmustest, mis käsitleb kahe meessoost tegelase romantilisi suhteid, oli Venemaal välja antud versioonist ilma tema loata eemaldatud. Pärast 2013. aasta otsust, mis keelab alaealiste seas ebatraditsiooniliste seksuaalsuhete levitamise, on LGBT tegelastega ja süžeeliinidega raamatuid Venemaal regulaarselt lühendatud.