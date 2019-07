Suveülikoolis kohtuvad Põhjamaade teadlased, tudengid ja kunstnikud

28. juulist 4. augustini kogunevad Läänemaale Roosta puhkekülla teadlased, tudengid ja kunstnikud, et arutleda erinevatel kultuurilistel ja ühiskondlikel teemadel.

Igal aastal ise paigas aset leidev Põhjamaade suveülikool (NSU, Nordic Summer University), mille suvesessioon Roostal toimub, on sõltumatu interdistsiplinaarne akadeemiline foorum, mis on oma tegutsemisaja jooksul olnud üheks erialadevahelise akadeemilise koostöö tutvustajaks ja eestvedajajaks Skandinaavia ülikoolides ja laiemaltki.

Põhjamaade suveülikooli sisuline pool keerleb ühiskonda ja kultuuri puudutavate küsimuste ümber, millega tegeletakse õpiringides kolmeaastaste tsüklite kaupa. Sellel suvel on arutluse all näiteks migratsioon Põhjala ja Balti riikides, inimese ja tehnoloogia sümbioos, kriitika populismiajastul, õppimine ja haridus globalismi tingimustes, koomiksid ja ühiskond, feministlik filosoofia jne. Üldiselt tegeldakse teemadega, mis pole veel kinnistunud ülikoolide programmidesse, võimaldades regulaarse koostöö kaudu jõuda uute perspektiivide ja uurimiseesmärkideni. Olulisel kohal on ka kunstipraktikad ja loomeline uurimustöö.

Roostale saabuvad peakõnelejatena dr. Naomi Scheman USAst ja dr. Anna Reading Suurbritanniast. Minnesota ülikoolis ning külalislektorina Rootsis Umeå soouuringute keskuses töötava Schemani peamine valdkond on feministlik filosoofia: eriti tuntud on ta tänu Wittgensteini kirjutiste tutvustamisele feministlikku filosoofiasse. Reading töötab King's College'i ülikoolis Londonis, keskendudes sotsioloogilistele ja kultuurilistele mälu-uuringutele, lisaks teadustööle kirjutab ta näidendeid, mis tihti puudutavad mäluga seonduvaid küsimusi. Readingi ja Schemani avalikud loengud toimuvad Roosta puhkekeskuses 29., 30. ja 31. juulil ja 2.augustil kell 15.30-17.00 ning kõik huvilised on oodatud kuulama.

Organisatsioon, mida rahastavad nii Põhjamaade Ministrite Nõukogu kui eraisikud ja partnerid eri riikidest, pole seotud ühegi konkreetse akadeemilise asutusega ja korraldustöö toimub demokraatlikult ja osaliste ühisel jõul. Suveülikooli tegutsemist iseloomustab sundimatu õhkkond, kus peamine on huvi ja uudishimu: eri riikidest pärit pea 160 sessioonil osalejat esindavad paljusid erialasid, liikmete seas on nii tudengeid ja alles alustavaid kui ka kogemustega teadlasi ja õppejõude. Osalised on oodatud kogu perega: lapsed saavad osaleda omaette laste õpiringis, kus tegevus käib mitmes keeles. Õhtuti toimuvad erinevad toimumispaiga kultuuri, ajalugu ja elu-olu tutvustavad üritused. Lisaks suurele suvesessioonile kohtutakse õpiringides isekeskis ka talvisel ajal.

Suurbritannias kirjandusteaduse alal doktoritööd kirjutav Eret Talviste on suveülikoolis osalenud varem viiel korral ning alates 2018. aasta algusest kuulub ta NSU juhatusse. Talviste sõnul on ta suvesessioonidel osaledes leidnud kaasamõtlejaid ja sõlminud kontakte teiste teadlaste ja õppuritega.

"Põhjamaade suveülikool on mõjutanud seda, kuidas ma akadeemilist maailma üldisemalt näen – selle avatud, sõbralik, ja stimuleeriv õhkkond esindab teaduselu kõige positiivsemat poolt, milleks on nii isikute kui institutsioonide vaheline abistav koostöö ning inimeste ühine soov ühiskonda tervikuna kõigile avatumaks ja elamisväärsemaks muuta olenemata etnilisest taustast, soost, või ühiskondlikust positsioonist. Siit on alguse saanud mitmed mu projektid, mõned koostöös teiste teadlastega, ning samuti on NSU olnud oluline mu doktoritöö sisulises edendamises, olen sõlminud sõprussuhteid ja reisinud erinevatesse Euroopa paikadesse, kuhu ma muidu vaevalt sattunud oleksin," rääkis Talviste.

Põhjamaade suveülikooli kohtumistel on pikk traditsioon: esimene suvesessioon toimus 1950. aastal Norras Lysebus. Sealt edasi on suveülikooli võõrustanud Rootsi, Norra, Island, Taani ja Soome, aga ka Läti, Leedu ja Eesti, kus esimest korda kohtuti Käärikul aastal 2006.