Lastekirjanduse keskus avab itaalia illustraatori Anna Forlati isikunäituse

Lastekirjanduse keskuses on võimalik tutvuda valikuga illustraatori stiililiselt mitmekülgsest loomingust. "Mulle meeldib tehnikatega eksperimenteerida ja töötada erinevate atmosfääride ning värviassotsiatsioonidega, mis muutuvad vastavalt raamatule või projektile. Usun, et igal raamatul on sellele eriomane kujutlusilm, mida on vaja uurida," on illustraator ise öelnud.

Anna Forlati sündis 1980. aastal Itaalias Paduas. Ta õppis kaasaegset kunsti ja filmajalugu IUAV Ülikoolis Veneetsias ja pühendus pärast ülikooli lõpetamist lasteraamatute illustreerimisele. Tema pildid kaunistavad rohkem kui 30 raamatut ning ta on osalenud mitmetel rahvusvahelistel illustratsiooninäitustel. 2012. aastal lõpetas ta ARS IN FABULA illustratsioonikooli magistriprogrammi ning tegutseb praegu samas koolis õppejõuna.