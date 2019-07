Forlati looming on stiililiselt mitmekülgne. Ta eksperimenteerib palju värvide ja tehnikatega, luues seejuures fantaasiarohkeid maailmu. Tema käekirja on raske üheselt iseloomustada, sest see muutub pidevalt, ja igale raamatule otsib ta uut lähenemisnurka, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Küll aga võib tema töödes leida palju kujundeid, lustlikke loomi ja salapärast loodust.

"Kui me vaatame mingeid illustratsioone seal näitusel, kuidas on inimene, kelle alumine osa on näiteks maja, siis kes ta on? Kas ta on nüüd inimene või maja. Selliseid detaile on peaaegu igas töös, kus sa pead mõtlema, mida ta siis öelda tahtis. Sa ei vaata seda pilti niisama, et siin on inimene või loom. See ongi see kunstniku fantaasia, mida igal kunstnikul ei ole," selgitas kuraator Viive Noor.

"Mulle meeldib tehnikatega eksperimenteerida ja töötada erinevate atmosfääride ning värviassotsiatsioonidega, mis muutuvad vastavalt raamatule või projektile. Usun, et igal raamatul on sellele eriomane kujutlusilm, mida on vaja uurida," on illustraator ise öelnud.

Anna Forlati sündis 1980. aastal Itaalias Paduas. Ta õppis kaasaegset kunsti ja filmajalugu IUAV Ülikoolis Veneetsias ja pühendus pärast ülikooli lõpetamist lasteraamatute illustreerimisele. Tema pildid kaunistavad rohkem kui 30 raamatut ning ta on osalenud mitmetel rahvusvahelistel illustratsiooninäitustel. 2012. aastal lõpetas ta ARS IN FABULA illustratsioonikooli magistriprogrammi ning tegutseb praegu samas koolis õppejõuna.