Galerii. Arhitektuurimuuseumi ette kerkib liitreaalsuse keskkonnas ehitatud puidust paviljon

Konkursi "Kodud ja kojad" võidutöö autorid Gwyllim Jahn, Cameron Newnham (Fologram, Austraalia); Soomeen Hahm Design (Suurbritannia); Igor Pantic (Suurbritannia) kasutavad aurutatud puidu painutamise tehnikat ning ehitusmeetodit, mille käigus kuvatakse projekt spetsiaalsete prillide abil ehitaja silme ette.

"See on kõige suurem ja kõige ambitsioonikam projekt maailmas, mis liitreaalsuse keskkonnas seni ehitatud on," ütles üks võidutöö autoritest Gwyllim Jahn. "Ehitus on ka meie enda jaoks uudne ja põnev, see tähendab pidevat protsessi käigus õppimist. Meil tuleb kohaneda naturaalse materjaliga, mis ei reageeri kunagi päris nii, nagu me tahaksime."

Võidutöö autorite hulka kuuluvad Gwyllim Jahn ja Cameron Newnham Fologramist uurivad seda, kuidas liitreaalsuse keskkondades ehitamine annab disaineritele ja ehitajatele uusi võimalusi. Fologrami loodud tööriistade abil saavad muidu traditsiooniliste töövõtetega tegutsevad ehitajad luua struktuure, mis varieeruvad oluliselt detailide, vormi või tekstuuri osas, muutes enamasti liiga kallid disainilahendused lihtsaks, odavaks ja riskivabamaks. Keerulist disaini on tänu sellele võimalik luua ehitusplatsidel kiiresti ja ilma kalli oskusteabe või disainidokumentatsioonita.

Installatsioon valmib hästi painduvast saarepuidust, millele annab tugevuse ja heitlikule ilmastikule vastupidavuse termopuit.

Installatsioon avatakse TAB-i avapäeval, 11. septembril ning jääb Arhitektuurimuuseumi ette rohealale kuni järgmise Tallinna Arhitektuuribiennaalini aastal 2021. TAB 2019 toimub 11. septembrist 17. novembrini 2019.