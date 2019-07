Kanadas sündinud Ameerika helilooja Mort Garson (1924-2008) tegi 1960ndate lõpupoole läbi üsna radikaalse transformatsiooni estraadimuusika laululoojast ja arranžeerijast Moog-süntesaatori pioneeriks. Süntesaator avas Garsoni loomingulisust olulisel määral ja mitte vaid uue väljendusmeediumi poolest. Inspiratsiooniallikad muutusid mitmekesiseks ja kontseptuaalteoste loomist hõlbustavaks: astroloogia, okultism, "Wizard of Oz", seksuaalsus, meditatsioon.

Nii oli ka 1976. aastal avaldatud "Mother Earth's Plantasia" sõna otseses mõttes muusika taimedele. Garson kirjutas kümme sisutihedat instrumentaalpala, mis autori meelest peaks aitama taimedel kasvada. Üks põhjus, miks kauamängivast sai kadunud klassik, seisnes originaalplaadi kättesaadavuses üksnes läbi Mother Earth taimebutiigi Los Angeleses, iga kodutaime ostjale läks kaasa vinüülkoopia. Kuuldatavasti said plaadid isegi ühe teatud firma madratsi ostjad.

Pärast 1970ndate lõppu jäid "Plantasia" vinüülkoopiad kasutatud plaatide korvidesse paremaid aegu ootama. Aga sarnaselt paljudele kadunud klassikutele avastasid ka selle uuel aastatuhandel nõudliku maitsega melomaanid. Üks prominentseid fänne on näiteks James Pants. Kasutatud vinüül oli olemas lõpuks tema DJdest sõpradel ning kellele polnud veel koopia näppu sattunud, võisid uudistada YouTube'i kaudu.

Nüüd on plaadifirma Sacred Bones tulnud lagedale kordustrükiga vinüülil ja esimest korda ka CD-l. Võib öelda, et tegemist on tõesti klassikuga, mis taasavastamist väärib, pakkudes äratundmisrõõmu melomaanidele, kes hindavad analoogsündimuusikat alates Moogi turuletulekust tänini. Plaadil leidub klassikalisi teemasid, mis võrreldavad Wendy Carlose tööga ("Plantasia", "Concerto For Philodendron & Pothos"). Esineb kosmoseajastu pop-kitši sarnaselt Perrey-Kingsley salvestustele ("Baby's Tears Blues", "You Don't Have To Walk A Begonia"). Kuid on ka instrumentaalset proto-ambient-poppi, mis võiks kõnetada analoogsünditiheda alternatiivpopi sõpru Stereolabist ("Swingin' Spathiphyllums") Kaitlyn Aurelia Smithini ("Ode To An African Violet") välja. Ükskõik mis teema võiks toimida ka animafilmide heliribana.

Kuigi Mort Garson tegi algselt nime kompetentse muusikalise multitalendina, oli ta suurepärane näide loojast, kelle loomingulisus avanes läbi tollal uudse tehnoloogia. "Plantasia" on oma pseudoteaduslikest loodusideaalidest inspireerituse tõttu oma aegruumilist konteksti kergelt reetev (1970ndate California), aga nii fantaasiarikas muusika on ajahambale märkimisväärselt vastu pidanud.