Padisel tähistatakse kontserdiga Kalju Terasmaa 85. sünnipäeva

Lauljana on Kalju Terasmaa tuntud Eesti Raadio Meeskvartetist ja telesaatest Horoskoop. Tema esitatud laulude hulka kuuluvad lood "Sulle kõik nüüd ütlen" ja ''Kosmos-Maa''. Vibrafonimängijana tegutses ta Emil Laansoo ansamblis, Kustas Kikerpuu ansamblis, samuti koosseisus Metronoom.

"On naljatamisi öeldud, et Nat King Cole oli lauljaist parim pianist ja pianistidest parim laulja. Sama võib päris tõemeeli öelda Kalju Terasmaa kohta: parimast eesti vibrafonistist sai hinnatud laulja, üks eesti raadiokuulajate ja televaatajate lemmikuid. Tema tegevus ongi olnud seotud eeskätt Eesti Raadio stuudioga, kus ta tegi mitmekordse pealelaulu ja -mänguga lindistusi ning sai raadiokuulajate hinnangul 1965. aasta populaarseimaks vokalistiks. See oli tema muusikategevuse üks tahke," on Terasmaa kohta kirjutanud Valter Ojakäär.

Kalju Terasmaa võeti Eesti Raadio sümfooniaorkestrisse (praegune ERSO) 1951. aastal, veel enne kui ta oli lõpetanud Tallinna muusikakooli löökpillide ja koorijuhtimise erialal (vastavalt 1954 ja 1957). See Eesti esindusorkester, kus temast 1964. aastal sai löökpillirühma kontsertmeister, jäi tema põhitöökohaks. Selle kõrval pani ta aluse löökpillide klassile Eesti Muusikaakadeemias (1972-1999)".

Kalju-lava asub Tallinnast 45 km mööda vana Haapsalu maanteed ja on oma nime saanud just Kalju Terasmaa auks, kelle lapsepõlv möödus samas piirkonnas.