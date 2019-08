Priit Kuuse kroonika: Eesti muusikud maailma lavadel juulikuus

1. VII Arvo Pärdi suurteose "Kanon pokajanen" laulab Eesti Filharmoonia kammerkoor muusikapidustustel Itaalias, kontserdipaik on MilanoChiesa di Santa Maria della Passione. Ettekanne kuulub 13. Festival Internazionale di musica antica (15. VI–22. VII) programmi, korraldaja Milano Arte Musica. Teose sama esituse tegi koor peadirigent Kaspars Putniņši juhatusel ka Ravenna festivalil päev varem, 30. VI.

1.–13. VII Ooperibass Ain Anger jätkab juunis alanud esinemisi (7 õhtut, 11.–29. VI) Pariisi Rahvusooperis Bastille' teatrimajas: viis etendust Mozarti "Don Giovanni" uuslavastuses Il Commendatore osas (1., 4., 7., 10., 13. VII), dirigendid on vaheldumisi Philippe Jordan või Guillermo Garcia Calvo, lavastuse on teinud Ivo van Hove, nimiosas laulab Etienne Dupuis.

2.–5. VII Norras on festivali Fjord Music (Sandefjordi kirikus kümme kontserti) tänavuseks heliloojaks valitud Erkki-Sven Tüür. Avakontserdil on ettekandel tema Keelpllikvartett nr. 1, esitaja Goldmund Quartet. Samas kavas kõlab ka Arvo Pärdi teos "Peegel peeglis", mille mängivad Lars Anders Tomter vioolal ja Michael Lifits klaveril. 3. VII on festivalikavas Tüüri "Conversio", esitajad Alexandra Conunova viiulil ja Wu Xian klaveril, ja selle päeva teises kavas Tüüri teos "Symbiosis", mille mängivad Camilla Kjøll viiulil ja Dan Styffe kontrabassil. 4. VII üleni klassikalises pidukavas "In the Forest" kõlab ainsa nüüdispalana Erkki-Sven Tüüri "Köielkõnd", esitajaiks Alexandra Conunova viiulil ja Michael Lifits klaveril. Festivali lõppkontserdil 5. VII mängitakse Tüüri klaveritriot "Fata Morgana", selle mängib Sitkovetsky Trio (ansambli liider Alexander Sitkovetsky).

2. VII Saksamaal Hamburgi Elbphilharmonie' suures, 2000-kohalises saalis dirigeerib Kristjan Järvi oma noorteorkestrit Baltic Sea Philharmonic. See on väljamüüdud kontsert "Concert Experience. Midnight Sun in Hamburg": avateos Rautavaara "Cantus Arcticus" op. 61, neli teost on ettekandel norra viiuldaja Mari Samuelseniga solistina – Kristjan Järvi "Aurora", Arvo Pärdi "Fratres", Pēteris Vasksi "Lonely Angel" ja Max Richteri "Dona nobis pacem II", orkestrilt Stravinski "Tulilinnu" süit (1945). Kontserdil teevad erikülalistena kaasa lauljad-laulukirjutajad Mick ja Angeelia Pedaja Eestist.

2., 6. ja 10. VII Eesti noor sopran Mirjam Mesak laulab Müncheni ooperifestivali programmis Baieri Riigiooperi etendustel Müncheni Rahvusteatri laval uuslavastuses Richard Straussi ooperist "Salome" Orjatari osas, nimipartiid laulab saksa koloratuursopran, ka NY Metropolitan Opera laval laulnud Marlis Petersen. Juhatab ooperimaja peadirigent Kirill Petrenko, lavastaja on Krzysztof Warlikowski. Juba on teada, et Mirjam Mesak laulab kuulsal Müncheni ooperifestivalil ka järgmise aasta juulis – E. W. Korngoldi ooperis "Surnud linn", mil Kirill Petrenko käe all hiilgavad peaosades Jonas Kaufmann ja Marlis Petersen.

3. VII Alles kolmandat korda (3.–6. VII, eri saalides) toimuval Helsinki kammermuusika festivali avakontserdil Soomes mängib Jaan Ots Rahmaninovi 14-aastaselt kirjutatud neli klaveripala (Romanss, Prelüüd, Meloodia ja Gavott). Sama päeva kavas "Britannian aateliset" on heliloojad Britten, Elgar, Vaughan Williams ja Walton, mängivad sh viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny ja Jaan Ots. 4. VII Forsblomi galeriis on juhtviiuldaja Maano Männi, esitamisel "Pohjoismaista Nytt", autorid M. Lindberg, M. Ratkje, B. Sørensen, A. Tarrodi ja A. Yli-Salomäki, 5. VII Toomkirikus esitamisel Corelli, Geminiani, Bach, Vivaldi (kava "Concerto Grosso"), mängivad taas sh Anna-Liisa Bezrodny ja Maano Männi, pidupäevade lõppkontserdil 6. VII esinevad Temppeliaukios ansamblis sh Anna-Liisa Bezrodny ning Jaan Ots, selles kavas kõlavad Debussy Klaveritrio, Rahmaninovi Tšellosonaat op. 19, Arvo Pärdi "Fratres" ja Brahmsi Klaverikvartett nr. 1 g-moll, festivali toetajate hulgas Eesti suursaatkond Helsinkis.

4. VII Saksamaal Straubingis (Rittersaal im Herzogsschloss, ehitatud 1422. a) on ettekandel Arvo Pärdi "Da pacem Domine", mängib Ensemble CelloPassionato (põhikoosseisus 8 tšellot), mille asutaja Augsburgis Leopold Mozarti keskuse egiidi all Hyun-Jung Berger. * Ecuadoris, pealinna Quito Casa della Música kammersaalis lauldakse Arvo Pärdi pala "Peace upon You, Jerusalem". Juhatab Natalia Luzuriaga.

5.–14. VII Paavo Järvi neli kontserti Saksamaal orkestriga Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. 5. VII Ingolstadti linnateatris firma Audi suvesarjas, 7. VII festivalil Kissinger Sommer Bad Kissingeni Regentenbaus, 12. VII Rheingau festivalil Wiesbadeni Kurhausis, 14. VII Bad Kissingeni Regentenbaus festivali Kissinger Sommer lõppkontserdina. Kavades rohkesti Robert Schumanni: avamäng "Manfred", Klaverikontsert (7. ja 12. VII) Daniil Trifonoviga solistina, 1. sümfoonia, 5. VII Tšaikovski Viiulikontsert, solist Lisa Batiashvili. 14. VII Bad Kissingenis uus kava, kus Beethoveni kontsertaaria "Ah! perfido" op. 65, Mozarti motett "Exsultate, jubilate" KV 165 ja Missa c-moll KV 427. Õhtu solist festivali selle aasta resideeriv solist, noor vene sopran Julia Lezhneva, kaastegev Baieri Raadio koor. 15. VII alates järgneb Paavo Järvi õnnestunud ja ootamatult menukas, rahvusvahelise kajaga töö ja tegevus Pärnu muusikafestivali ning Eesti Festivaliorkestri kunstilise juhina.

5.–31. VII Schumann Quartetti (vioolal mängib Liisa Randalu) kontserdid Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal ning USAs Californias, kokku 8 kontserti. 5. VII toimub kontsert Saksamaal Feldafingis (St. Peter und Paul Kirche), 6. VII Austrias Kremsmünsteri Stiftkirches, 11. VII Saksamaal Bad Berleburgi lossis, 13. VII Prantsusmaal Maison-Maugis' kirikus (Le Pont des Arts), 20. VII veel Saksamaal Schleswigi Gottorfi lossis, seejärel 27., 28. ja 31. VII USAs California Menlo Parkis (Presbyterian Church). Kavades pm kvartetisuurvormid, ka palad heliloojatelt nagu Mendelssohn, Brahms, R. ja C. Schumann, Bach, Debussy, uuemast muusikast Leoš Janáček, Aribert Reimann, Philip Glass, Anton Webern jt.

6. VII Tšiili Santiagos, Salón de Honor'is mängib Pariisis elav Argentina noor pianist Silas Bassa klaveril oma teise sooloplaadi esitlusel Arvo Pärdi "Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul". Plaadile on mahtunud 15 pala, sh ka Bassa enda kuus teost. * UK-s Londoni North Harrow' St. Alban's Church'is esitab Harrow Choral Society koor Pärdi teose "Salve Regina", juhatab Simon Williams. * Prantsusmaal Chambord'i festivalil etendatakse Chambord'i lossi prantsuse aedades Arvo Pärdi klaveripala "Für Alina" ning ameerika minimalistide (sh Ph. Glass jt) muusikal põhinevat Sylvain Groud' koreograafiaga balletti "L'Oubli" (Unustus, 35 min), tantsivad Roubaix' Ballet du Nord'i kaks balletiartisti ja amatöörtantsijate trupp, klaveril prantsuse pianist Vanessa Wagner. Ainus etendus, Chambord'i lossi 500. aastapäeva puhul.

6.–9. VII Itaalias Sevesos jätkuvad 10. festivali Suoni Mobili (Musicamorfosi) Eestile pühendatud kontserdisarja Suona Estonia üritused. 6. VII on Villa Borromeo vabas õhus ettekandel kava "Sogno di una notte", esinejad vaheldumisi jazzpianist Kirke Karja ja Argentina ansambel Tango Absinte. 7. VII esineb Villa Greppis Kirke Karja Quartet (ansamblis veel Kalle Pilli kitarril, Raimond Mägi kontrabassil ja Karl-Juhan Laanesaar löökriistadel) oma kavaga Villa Scaccabarozzis. 9. VII annavad kontserdi Maarja Nuut & Ruum (Sagrato Chiesina dell'Assunta) ning teisal (Bareggia Piazza St. Antonio Maria Zaccaria) ansambel Estonian Voices. Suona Estonia avas oma kontserdiga 28. VI Tuulikki Bartosik, millele järgnes 29. VI Eesti performance "La notte della Musica" ning 30. VI Duo Telluur, Heli Ernits (oboe) ja Kirill Ogorodnikov (kitarr) kavaga "Tramonto in Villa" Villa Capitanis. Kontsertide korraldaja on assotsiatsioon Musicamorfosi, kelle president on Fabio Colombo.

7. VII Hollandis Oosterhoutis (Basiliek Sint-Jan-de-Doper) on ettekandel Arvo Pärdi "Berliini missa". Laulab Capella Catharina Jan Willemsi juhatusel, orelil Ton Stevens. * SWR Vokalensemble Stuttgartist, koosseisus 33 lauljat, toob Marcus Creedi juhatusel ettekandele Arvo Pärdi teosed, väike kantaat "Dopo la vittoria" ning "Ja ma kuulsin hääle ...", esituspaik Weggentalkirche Rottenburg am Neckar'is. 13. VII korratakse kava Stuttgartis Gaisburger Kirches ja 14. VII Medlingeni Stiftskirche Mariä Himmelfahrt'is ning 21. VII on Saksamaal saalis Abtei Maria Laach Glees. Peale Pärdi teoste on kavas ka avapalana Veljo Tormise "Kaks Ernst Enno laulu".

8. VII Austrias Tirooli festivalil Erlis (4.- 28. VII) laulab Erli festivalimajas Arvo Pärdi "Magnificati" koor Modus 21, juhatab Erich Polz.

9. VII ja 11.–12. VII Kopenhaagenis elav saksofonist Maria Faust mängib Kopenhaageni jazzfestivalil, 9. VII esinemine Elvo sarjas, koostöös saksofonist Gustaf Ljunggren ja Emil de Waal löökriistadel ning Factory Ladies. 11.–12. VII Charlottenborgi Apollo Kantine's, ansamblis metsasarvekunstnik Claus Højensgård. 28. VII esineb Maria Faust ka Suvilahti festivalil Soomes, peale tema on Kopenhaageni ansamblis Shitney rootsi lauljatar Qarin Wikström ja taanlanna Katrine Amsler klahvpillidel.

10. VII Saksamaal Rheingau muusikafestivalil on ettekandel Arvo Pärdi "Fratres", mängivad Narek Hakhnazarjan tšellol ja Daniil Trifonov klaveril. Kontsert toimub Johannisbergi lossis (Johannisberg-Geisenheim), Pärdi kõrval kavas veel vaid Šostakovitši ja Rahmaninovi tšellosonaadid. Daniil Trifonov on ka Paavo Järvi solist Schumanni Klaverikontserdi ettekandeil kolmel kontserdil 5.–12. VII koos orkestriga Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Esinemiste eest Rheingau festivalil jm mullu pälvisid Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ja selle peadirigent Paavo Järvi Rheingau muusikapreemia.

11. VII Esimest korda astuvad Prantsusmaal Montpellier' festivalil (Festival Radio France Occitanie-Montpellier) üles nii Neeme Järvi kui ka Eesti Riiklik Sümooniaorkester. Nad mängivad pidustuste kunstilise juhi kutsel Põhjala ja Baltimaade muusikale pühendatud suvefestivalil "Soleil de Nuit" (11.-26. VII) avaõhtul Lõuna-Prantsusmaa kuurordilinnas Montpellier's. Kontsert toimub teatri Opéra Berlioz suurepärase akustikaga saalis kongressikeskuses Le Corum. Kava pealkiri on "Le choc des Titans", ettekandel Sibeliuse 6-osaline süit "Pelléas ja Mélisande", Beethoveni Viiulikontsert, solist on 18-aastane rootsi viiuldaja Daniel Lozakovich. Neeme Järvi otsustusel tutvustatakse prantsuse kuulajaile ka Eesti orkestrimuusika üht väljapaistvamat teost, Eduard Tubina Sümfooniat nr 5 (1946). Kontserdi otseülekande ja salvestuse teeb Radio France.

11. VII Pärdi muusika ettekandeid. Ühendkuningriigis Cheltenhami festivalil mängib Arvo Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks" Manchester Camerata, juhatab Jess Gillam, festivalikontsert Tewkesbury Abbeys. * Hollandis Hoorni kuppelkirikus esitavad Birthe Blom viiulil ja Mark Heerink orelil suveõhtukavas Arvo Pärdi teose "Fratres". * Pärdi "Peegel peeglis" kõlab USA-s New Yorgis, kontserdipaik on Williamsbergi Penthouse, mängivad Georgia Bourderionnet (tšello) ja Magnus Villanueva (klaver).

12.VII Montpellier' festivalil dirigeerib ka Kristjan Järvi. Koos Montpellier' orkestriga (Orchestre national Montpellier Occitanie) toob ta Opéra Berliozi teatrisaalis publiku ette oma kava "Midnight Sun Montpellier": Rautavaara "Cantus Arcticus" op. 61, neli teost norra viiuldaja Mari Samuelseniga solistina – Kristjan Järvi "Aurora", Arvo Pärdi "Fratres", Pēteris Vasksi "Lonely Angel" ja Max Richteri "Dona nobis pacem II", orkestri lõpunumber on Stravinski "Tulilinnu" süit (1945). Kava salvestab Radio France. Nii Neeme Järvi kontsert ERSO-ga kui ka Kristjan Järvi kava on publikumenukad ja neid saadavad ovatsioonid.

12. VII Viiuldaja Michael Foyles ja pianist Maksim Štšura annavad duokontserdi Ühendkuningriigis Kentis Dealis toimuval festivalil Sounds New Contemporary Music and Arts (8. VI–13. VII), nad on ka selle kunstilised juhid. Kontserdipaik on St. George's Church.

12. VII Pärdi loodu esitusi. Arvo Pärdi teos "Fratres" kõlab Brasiilias, pidustustel Festival de Campos do Jordão São Paulo, kontsert suurlinna peasaalis Sala São Paulos. Mängivad Rafael Altino (vioola) ja Dana Radu (klaver). * Ühendkuningriigis Yorki Howardi lossis laulab Ryedale'i festivali programmis Echo Choir Sarah Latto juhatusel Pärdi pala "Bogoroditse Djevo". * Šveitsis festivalil Musikfestwochen Meiringen on kavas "Eros und Psyche" esitusel Pärdi "Peegel peegelis", mängivad Patrick Demenga (tšello), Thomas Demenga (tšello), Oliver Triendl (klaver). Kontsert Michaelskirches. * Hispaanias Ávilas Magalia Castillo-Palacios kavas "The Sleep of Man" on ettekandel Arvo Pärdi teosed "Nunc dimittis" ja "Virgencita", laulab Andalusia noortekoor, keda juhatab Marco Antonio García de Paz. Kava kordus leiab aset 13. VII Jaéni Teatro Montemar'is ja 14. VII El Escoriali Teatro Auditorio San Lorenzo's.

12.–13. VII Ansambel Curly Strings esineb koos Kanada Ottawa orust pärineva ansambliga The April Verch Band Soomes Kaustineni folkmuusika festivalil. Esitusel on kahe maa nii vanem traditsiooniline kui ka uus ühisloominguline pärimusmuusika.

13. VII Ühendkuningriigis Blandford Forumis (Milton Abbey Chapel) laulab Arvo Pärdi teose "The Beatitudes" koor The Farrant Singers, juhatab Andrew Mackay, orelil Mark Wood.

13. VII Kammerkoor Collegium Musicale teeb neljanda, viimase retke 2017. aastal alustatud kontserdireisidest soome-ugri väikerahvaste asualadele, kelle rahvamuusika innustas Veljo Tormist suurteose "Unustatud rahvad" loomisel. Viimane retk on plaanitud maile, kus elavad veel isurid ja vadjalased.

13.–22. VII Ansambli Estonian Voices esinemised Saksamaal, Itaalias, Šveitsis ja Poolas, kavades pm Eesti folk- ja jazzmuusika: 13. VII lauldakse Saksamaal Mecklenburg-Vorpommerni vokaalmuusika festivalil "360° Gesang: Kaleidoskop" Ulrichshuseni lossis. Selles kavas esinetakse koos vokaalansamblitega German Gents ja Amarcord. Vahepeal 14. VII esineb duo Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand Marburgi festivalil. Estonian Voices jätkab: Itaalias 18. VII Bergamo Arena Esterno Notte ja 19. VII Lombardia Lissone Piazza Libertà, 20. VII Šveitsi keskuses Arte e Cultura Lugano, 21. VII Itaalias Milano Palazzo Reale, 22. VII festivalil "Ogrody Muzyczne" Poolas Varssavi esinemine Varssavi kuningalossi hoovis.

13.–26. VII Ansambli Trad.Attack! kaks kontserti Malaysias ja üks kontsert Rootsis.

13.–14. VII astub ansambel üles Malaysias Kuchingi linnas toimuval Rainforest World Music Festivalil, kus on esinenuid 30 riigist ja rahvusest. Mõlemal päeval on esinemispaik Kampung Budaya Sarawak. 26. VII esineb folktrio Rootsis Linnerydis toimuval Karrö Folkmusikfestivalil.

14. VII Peterburis Feodorovski katedraalis toimub piiskop Platoni mälestusele pühendatud mälestussarja "Musica hymnis" selle aasta avakontsert, kava nimega "Svjatõi". Esinevad kammerkoor Octoich (Amsterdam), dirigent Alena Ovsjannikova, vokaalsolistid ja tšellist Allar Kaasik. Kavas on Schnittke, Sviridov, Johannes Bleive "Heruvimskaja" (A. Kaasiku seade koorile ja tšellole), Arvo Pärdi "O Holy Saint Nicholas" (III osa teosest "Triodion"), Kaljo Raidi koraali-improvisatsioon soolotšellole, Ivan Moody, Vladimir Martõnov ja John Taveneri teos "Svjatõi" soolotšellole ja koorile, mängib Allar Kaasik.

14. VII Timo Mustakallio nime kandval Soome lauljate konkursil Savonlinna ooperipäevadel saavutab EMTA-s õppiv Heli Veskuse lauluklassi teise õpiaasta üliõpilane sopran Sonja Herranen auhinnalise II preemia ning Soome Kultuurirahastu Eero Rantala fondi eripreemia. Timo Mustakallio konkursil osaleb 15 võistlejat Soomest. Žüriisse kuuluvad lauljad tenor Jorma Silvasti, sopran Soile Isokoski ja tenor Topi Lehtipuu.

15. VII Arvo Pärdi muusikat mängitakse Itaalias Parmas: kõlab "Da pacem Domine" avanumbrina kavas "Miserere mei, Deus", esitab Coro Costanza Porta, dirigeerib oreli tagant Antonio Greco. Kontserdipaik Parma Palazzo della Pilottas asuv Galleria Nazionale.

15. VII Prantsusmaal Prantsuse Raadio festivalil Occitanie-Montpellier's mängib Kremerata Baltica Arvo Pärdi teose "Tabula rasa", esituspaik on Opéra Berlioz Montpellier' kongressikeskuses Le Corum. Solistid on viiuldajad Gidon Kremer (ka ansambli juht) ja Tatjana Grindenko, ettevalmistatud klaveril Eesti pianist Reinut Tepp, kannab kava pealkirja "Les Tableaux d'une Exposition II" ("Pildid näituselt"), otseülekande ja salvestuse (ka järelekuulamiseks) teeb Radio France, kavas Pärdi kõrval Raminta Šerkšnyté Leedust, Georgs Pelēcis Lätist ning Mussorgski teosega keelpilliorkestri seades.

16. VII USA-s Jacksonis (WV), St. John's Episcopal Churchis kantakse ette Arvo Pärdi teos "Peegel peeglis" suure, 6-liikmelise keelpillikoosseisu ja klaveriga, kavas veel vaid Bach ja Haydn, kontsert Grand Teton Music Festivali programmis. Ettekannet juhatab klaveri tagant festivali kaasdirigent Stephanie Rhodes Russell. * Itaalias Firenzes on kavas Arvo Pärdi "Peegel peeglis" ja "Mozart-Adagio", mängib Contempoartensemble: Duccio Ceccanti (viiul), Vittorio Ceccanti (tšello) ja Marco Gaggini (klaver). Kontsert festivali Estate Fiorentina (9.–22. VII) programmis Accademia di Belle Art'i saalis.

16.–25. VII ETV tütarlastekoori kontserdireis Aarne Saluveeri juhatusel esimest korda Austraalias. Esinemised toimuvad Gondwana rahvusliku kooriakadeemia kutsel suurejoonelise Gondwana World Choral Festivali (15.–21. VII) programmis. Laulmas on pm noortekoorid Eesti kõrval ka Lätist, Prantsusmaalt, Hiinast, Jaapanist, Kanadast ja Ühendriikidest, astutakse üles ka enam kui 1500-liikmelise ühendkoorina. Eesti koor esitab kaks kava meie muusikast Austraalia Rahvusringhäälingus (ABC) 16. VII (otse-eetris) ja raadiosalvestusena 19. VII, 19. VII ka kontsert Sydney Muusikakonservatooriumi Verbrugghen Hallis, 21. VII Sydney Ooperimajas, Sydney konservatooriumis toimuvad ka meistriklassid. Huvi eesti muusika vastu on suur, tuuakse esile Eesti tütarlaste iseloomulikku koorikõla. Kavades on tutvustamisel eesti heliloojad Cyrillus Kreek, Veljo Tormis, Arvo Pärt (pühendusteos "Peace Upon You, Jerusalem"), Tõnu Kõrvits, René Eespere, Olav Ehala, Pärt Uusberg jt. Koorifestivali järel esineb ETV koor viimaseks 25. VII ka Cairns'is suurel galakontserdil, mil peakülalised kolm tippkoori, Eesti koor, Prantsuse koor La Cigale de Lyon ning Riia Toomkiriku tütarlastekoor Tiara Lätist, kaasa teevad noortekoorid sealsetest koolidest, sh põlisasukatest Gondwana Indigenous Children's Choir, kellega Eesti koor samuti kohtub ja koos laulab.

17. VII USAs Carmel Bach Festivali (8.–27. VII) kavas esitatakse Arvo Pärdi teos "Sieben Magnificat-Antiphonen", esitaja Festival Chorale, juhatab Andrew Megill. Kontserdipaik on Carmel Mission Basilica, linnas nimega Carmel-By-The-Sea (CA). Kava korratakse samas 24. VII.

18. ja 27. VII Ettekandel on Arvo Pärdi "Stabat Mater", esitajad kuulsaimate hulgast – Prantsusmaal Narbonne'i Abbaye de Fontfroide'is astuvad publiku ette La Capella Reial de Catalunya ja Le Concert des Nations Jordi Savall'i juhatusel. Sama kava, kus Pärdi kõrval ettekandel veel M. A. Charpentier' ja D. Scarlatti samanimelised teosed, esitatakse 27. VII pidustuste avatsüklis "Ouverture spirituelle. Lacrimae" Salzburgi festivalil Kollegienkirches (Salzburgi ülikoolis).

19. VII USA-s Newporti muusikafestivalil (RI) on ettekandel kava "Strings!", milles kõlab ka Arvo Pärdi teos "Fratres", esitaja on kaheksa keelpilliga projektkoosseis. Kontsert toimub renessansistiilis palee The Breakers (1893) Suures saalis. * Poolas mängivad Arvo Pärdi teose "Fratres" Małgorzata Skorupa (viiul) ja Bogusław Grabowski (orel), kontsert 42. orelifestivalil (5. VII–30. VIII) Bazylika Mariacka's Gdańskis.

19. ja 22. VII Kuhmo 50. kammermuusika festivalil (14.–27. VII, kunstiline juht vioolamängija Vladimir Mendelssohn) esitatakse Arvo Pärdi teoseid. 19. VII on Kuhmo-talos kavas "The Illusions Fair" ettekandel "The Woman with Alabaster Box" segakoorile, laulavad kaheksa muusikut (SATB), juhatab James Wilson; 22. VII Arvo Pärdi autoriõhtul Kuhmo kirikus kõlavad "Cantus in Memory of Benjamin Britten", "Fratres" sooloviiulile (Sergei Malov) keel- ja löökpillidega, "Pari intervallo" (orelil Wolfgang Abendroth), "Tabula rasa" (solistid viiulitel Nikita Boriso-Glebsky ja Mi-Sa Yang).

20. VII Costa Ricas San José Teatro Nacionali peasaalis on ettekandel Arvo Pärdi "Fratres", esitab Orquesta Sinfónica de Heredia peadirigendi ja ka heliloojana tuntud Eddie Mora juhatusel.

20. ja 21. VII Kristiina Poska kontserdid Hollandis Amsterdami Concertgebouw's: Flanders Symphony Orchestra mängib kava inimese Kuule astumise 50. aastapäeva puhul. Sõnaline tekst hollandi keeles: astronaut André Kuipers. Ettekandel palad järgmistelt heliloojatelt: R. Strauss, J. Haydn, A. Dvořák, E. Humperdinck, B. Britten, J. Horner, J. Strauss, M. Glinka, Ch. Ives. I. Stravinski, J. Williams, C. Debussy.

20. ja 27. VII Kaks kontserti Itaalias. Metsosopran Külli Tomingas ja pianist Luca Schieppati esitavad 20. VII kava, millega tähistatakse 50 aasta möödumist astumisest Kuu pinnale. Ettekantavad palad on kõik Kuuga seotud, autorid Haydn, Beethoven, Bellini, Débussy, Fauré, Rossini, Galante, Dvořák, Mancini, Weill. Kontsert toimub Milano Planetariumis. 27. VII astub duo publiku ette Bergamos Monastero di Astino's kavaga "So different, So pop(ular)", esitamisel Ferenc Liszti ja George Gershwini teosed: Liszti "Ungari rapsoodiad" nr 3, nr 4 ja nr 2, Liszti laulud "Enfant, si j'étais roi", "Die drei Zigeuner", "Oh quand je dors", "Ungari rapsoodiad" nr 5 ja nr 6; Gershwini loomingust "S'wonderful", "Embraceable you", "I got rhythm", "Fascinating rhythm", "The man I love", "I'll build a starway to Paradise".

21. VII Festivali "Musica hymnis" programmis "Õndsuste muusika" esinevad Venemaal Peterburi Feodorovski katedraalis Feodorovski kammerkoor ning solistid Anastassia Sorokina juhatusel, tšellist Allar Kaasik ja Peterburi konservatooriumi Izmailovski kvartett. Ettekandel on Bachi Aaria süidist nr 3, läti helilooja Georgs Pelēcise "Kantaat piiskop Platoni mälestuseks" (uusversiooni esiettekanne), Helmut Rosenvaldi "Hans Leo Hassleri koraali meditatsioon", Arvo Pärdi "Psalm 130" ja "Bogoroditse Djevo", Peterburi helilooja Aleksandr Knaifeli "Blaženstva" uusversioon esiettekandes (juhatab Igor Novitski), Georgi Sviridovi "Ljubov svjataja" ja "Velitšanije Bogoroditsõ".

21. VII Austraalias North Sydney Independent Theatre'is kõlab Arvo Pärdi teos Fratres". Esitab Acacia Quartet koosseisus Lisa Stewart (viiul), Myee Clohessy (viiul), Stefan Duwe (vioola), Anna Martin-Scrase (tšello). * Salzburgi festivali avatsüklis "Ouverture spirituelle. Lacrimae" on ettekandel Arvo Pärdi teos "Miserere". Esitavad Baieri Raadio koor, Österreichisches Ensemble für neue musik ning solistid Anna-Maria Palii (sopran), Benno Schachtner (alt), Andrew Lepri Meyer (tenor), Moon Yung Oh (tenor), Thomas Hamberger (bass), dirigeerib Howard Arman.

22. VII Austrias Klagenfurti orelifestivalil mängib Florian Pagitsch Arvo Pärdi pala "Mein Weg hat ...". Sel päeval leiab tema kontsert aset Innsbrucki kirikus Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. * Itaalias Bolzano Teatro Comunales Bolzano festivalil on etttekandel Arvo Pärdi teosed "Psalom", "Sequentia", "Greater Antiphons". Mängib Orchestra Sinfonica Haydn, kaastegev Compagnia Virgilio Sieni, juhatab Chloe Van Soeterstede.

23. VII Berliini Konzerthausi suures saalis esitab 17-liikmeline Rootsi O/Modərnt Kammarorkester viiuldaja Hugo Ticciati juhatusel ja kaastegevusel Arvo Pärdi teose "Fratres". Kontsert sarjas "Young Euro Classic" (19. VII–6. VIII). Kava digitaalne eelvaatamine toimub 20. VII hommikul.

26. VII Berliinis resideeriv Boulanger-Trio (asutatud 2006) mängib Saksamaal Arvo Pärdi teose "Mozart-Adagio", kontsert Gut Holzhausenis Nieheimis. * Bristol Ensemble, keda dirigeerib Benjamin Nicholas, mängib Pärdi teose "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", kontsert Ühendkuningriigis Tewkesbury Abbeys toimub Three Choir Festivali programmis.

26. VII–7. VIII Metsosopran Monika-Evelin Liiv laulab taas Prantsusmaal Opéra de Baugé suvelavastustes 2006. aastal kasutusele võetud vabaõhuteatris Les Capucins. Sel aastal esitab ta 26. VII Mozarti ooperis "Võluflööt" 2. leedi osa, Öökuningannana on laval Samantha Hay (etendused jätkuvad 1., 4. ja 7. VIII). Teine lavastus, kus eesti lauljatar 28. VII alustades kaasa teeb, on Verdi "Trubaduur", selles laulab ta Azucena osas (etendused veel 3. ja 6. VIII). Mängib Ulster Orchestra ning mõlema lavastuse dirigent on Philip Hesketh, lavastaja Bernadette Grimmett.

27. VII Austraalias Bega Civic Centre's mängib Acacia Quartet Arvo Pärdi teose "Fratres".

27. VII Ewert and The Two Dragons astub üles festivalil Positivus Lätimaal Salacgrīvas.

28. VII Montenegros kõlab Arvo Pärdi muusika, mängitakse tema pala "Fratres". Ettekande teeb No Borders Orchestra, juhatab peadirigent Premil Petrović. Kontsert Tivati Porto Montenegros, Lido Poolis. Kavas on ka selleks ürituseks tellitud teos, Darija Andovska "FairVent".

28. VII Jaan Ots mängib Kreekas festivalil Koufonisia Classical (16. VII–1. VIII) Michailidou Residence'i Ano Koufonisi saalis (vaatega Egeuse merele). 2016 sündinud festivali (seekord 7 kontserti) kunstiline juht on dirigent ja pianist Kornilios Michailidis. Jaan Ots klaveril ja Berliini Filharmoonikute oboist Christoph Hartmann (mängib Rigoutat' oboel) esitavad kava "Wind from Berlin", kaastegev noor oboist Franz Hartmann. Ettekandel on peateos kreeka klassiku Nikos Skalkottase Kontsertiino oboele ja klaverile (1939), palu ja seadeid autoritelt, nagu Th. Lalliet (temalt seaded ka Chopini klaveriteostest), F. Ferlings, A. Pasculli.

29. VII Šveitsis, kontserdipaihas Champéry Église Évangélique, on esitamisel Arvo Pärdi teos "Summa", mängib Orchestre Royal de Chambre De Wallonie, juhatab kavas ka klaverisolistina esinev Frank Braley. Festivali Rencontres Musicales Champéry avaõhtu.

29. VII Dirigent Erki Pehk juhatab Gustav Mahleri teose "Das Lied von der Erde" ja Richard Wagneri "Siegfried-Idylli" ettekannet Saksamaal Mülheim an der Ruhr'i linnahallis festivalil ExtraSchicht. Solistidena teevad kaasa bariton Gabriel Suovanen Rootsist ja tenor Alex Kim Lõuna-Koreast, mängib Klangwelten Ensemble.

29.–30. VII Silver Sepa esinemised Itaalias Longomosos ja Castello di Silandro's.

30. VII Ansambel Heinavanker esineb Margo Kõlari juhatusel kontserdiga Taanis Sorø muusikafestivalil, kontserdipaik on Tersløse Kirke Dianalundis.

31. VII Heategevuskontserdil Saksamaal Keitumis (St. Severin Sylt) on ettekandel Arvo Pärdi teos "Tabula rasa". Mängivad Fjodor Rudin ja Veriko Tchumburidze solistidena viiulitel ning Ensemble der Stipendiaten der Deutschen Stiftung Musikleben, juhatab Alexander Ivanov.

31. VII ja 2. VIII Annely Peebo laulab Savonlinna ooperifestivalil Olavinlinna kindluses Viini Volksoperi lavastuses Johann Straussi operetist "Nahkhiir" Prints Orlofsky osas. Etendust dirigeerib Alfred Eschwé, lavastuse on teinud Robert Meyer.