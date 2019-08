Haapsalus algasid 12. klaasipäevad

Muuseumi hoovis lõõmab enam kui 1000-kraadise kuumusega ahi ning saksa, läti, vene ja eesti kunstnikud puhuvad klaasist teoseid, millest avatakse laupäeval muuseumis näitus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks korraldajatest, Kai Koppel ütles, et esimest korda peeti klaasipäevi 2003. aastal, kuid ajutisena plaanitud klaasiahi jäi muuseumi hoovi alles ja üritusest kasvas välja traditsioon.

"Klaas muutub valguse käes nii, et sa ei tea kunagi, kuidas see välja paistab. See on kogemus. Kui sellel on vett, siis on see erinev, kui päike tuleb välja, on see erinev. Klaasiga töötades on huvitav, kui sa seda vormid ja mulle meeldib eriti kuuma klaasiga töötada," rääkis saksa klaasikunstnik Louise Lang.