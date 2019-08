Arvustus. Dokid mäe ja mere vahelt

Festivaliprogrammis pälvib alati tähelepanu rahvusvaheline võistlusprogramm ja nii ka seekord. Korraldajate kiituseks tuleb öelda, et pikkade filmide võistlusprogrammi seitsme filmi hulgas ei olnud ühtki nõrka filmi. Huvitava valikuna oli otsustatud mitte kaasa joosta ülivärskete filmide tagaajamisega (ainult üks võistlusfilm oli tänavune), et saaks valida suurema hulga filmide vahel ja kokkuvõttes on kvaliteet parem. Võidufilm "Bruce Lee ja Lindprii"1 väärib preemiat juba sellesse panustatud aja ja energia ning rohke täiesti originaalse materjali pärast. Fotograaf Joost Vande­brug filmis kuue aasta vältel Bukaresti tänavalapsi ja põrandaaluse heidikute kogukonna kroonimata kuningat hüüdnimega Bruce Lee, kes oli mitme poisi – ka teise nimitegelase Nicu ehk Lindprii – isehakanud surrogaatisa. Filmis avaneb meile Bukaresti all laiuvate tunnelite võrgustik, kus elavad veidi postapokalüptilist elu need, kellele maa peal enam kohta ei leidu. Peaauhinna kõval anti välja ka teine auhind filmile "Meemaa",2 mille klassikaliselt üles ehitatud lugu vana mesiniku Hatidze ja tema naabrusse kolinud Türgi nomaadiperekonna täiesti erinevast maailmakäsitlusest – Hatidze tegutseb mesilaste ja loodusega harmoonias, rändpereisa Hussein aga tahab kasumit iga hinna eest maksimeerida – jookseb nii libedalt, et meenutab oma korralike süžeeliinidega kohati lausa mängufilmi. Režissööride väitel oli Husseini perekonna ilmumine nende filmimisareaali puhas jumalik juhus, mis andis filmile keskse liini ja vaatlevast dokist sai peen kapitalismikriitika.