Novaja Opera "Fausti" osatäitja: ooperilaulja kaotab laulmisel sama palju kaloreid kui kaevur ühe vahetusega

"Selline elu pole isegi kõige suurematel ooperitähtedel," märkis Fausti osatäitja Hatšatur Badaljan vastuseks küsimusele, kas ooperinäitleja elu Moskvas hõlmab lilli ja punast vaipa.

"Kõik vaatavad etendust. Inimesed laulsid, oli tore. Aga mis on selle kõige taga? See on alati meeletu töö, proovid nii muusika kui ka lavalise liikumise jaoks. Ma arvan, et peamiselt on see töö. Väga suur töö. Ma olen kuulnud, et ooperilaulja kaotab suure partii laulmisel sama palju kaloreid kui kaevur ühe vahetusega," lisas ta.

Badaljan käis Eestis viimati kümme aastat tagasi Eri Klasiga Brigitta festivalil. Siis olid kavas "Lohengrin" ja kontsert.

"Fausti" Eestisse saatmine tehnilises mõttes meeskonnale eriline väljakutse ei ole. "Minu silmis ei erine see millegi poolest teistest meie ülesannetest. Meil on tehnilisi kogemusi etenduste saatmisega nii Iirimaale kui ka Iisraeli ja isegi Hiinasse. Seepärast ma usun, et Eesti on veel leebe variant," märkis Moskva Uue Teatri direktor Dmitri Sibirtsev. Lavastuseks vajalik tuuakse Tallinnasse kohale veoautodega.