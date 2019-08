Ago Ruus on olnud üle 20 mängufilmi ja enam kui 50 dokumentaalfilmi operaator, viimastel kümnenditel on ta tegutsenud ka dokumentaalfilmide stsenaristi, režissööri ja produtsendina.

"Inimese ja looduse tasakaal" (2006)

4. august kell 19.30

Kaader dokumentaalfilmist "Inimese ja looduse tasakaal" (2006). Tootja Profilm.

Loode-Eestis on Silma Looduskaitseala administratsiooni valitseda kolm kaitseala: Osmussaare maastikukaitseala, Silma looduskaitseala ja Vormsi maastikukaitseala. Siin alustati 2003. aastal Euroopa Liidu Life+ Nature programmi raames ohustatud liikide elupaikade taastamise projektiga, mille eesmärk on taastada ja säilitada poollooduslikke rannikuelupaiku, luues seeläbi sobivad elamis- ja rändeaegsed peatumistingimused ohustatud liikidele. Filmis pööratakse tähelepanu selle projekti raames tehtavale keskkonnakaitselisele koostööle kohaliku elanikkonnaga eelkõige Vormsi saarel, Noarootsi poolsaarel ja Osmussaarel. Üks projekt ei saa lahendada kõiki probleeme, kuid saab suuresti kaasa aidata loodusväärtuste säilitamisele, mis ongi tema esmane eesmärk. Tootja Profilm.

"Mõtõlus" (2005)

4. august kell 20.05

Kui Ago Ruusil parajasti filmikaamerat kaasas pole, siis fotoaparaat on ikka. Isegi ilma nendeta vaatab tema silm nagu läbi pildiotsija – kas nähtav mahub kaadrisse või ei, kas saab hea pildi või mitte. Kõige parem päev on aga siis, kui kaamera ette jääb tema teine armastus – hobused. Saatejuht Taavi Karu, režissöör Juho Jalviste, operaatorid Arvo Mägi ja Maido Madisson, produtsent-toimetaja Tiina Rebane.

"Loojangule vastu" (1999)

4. august kell 20.35

Kaader dokumentaalfilmist "Loojangule vastu" (1999). Režissöör Ago Ruus.

Filmi telg on ajakirjaniku Madis Jürgeni ja kunstnik Aivar Juhansoni ratsamatk eesti tõugu hobustel läbi Muhu- ja Saaremaa Vilsandile, saare viimase hobuse juurde ning matkal – kummaline küll – saavad nad kokku missioonitundest kantud inimestega, kes nii- või naasugusel moel püüavad Eestimaal päästa hävimast eesti tõugu hobust.

Kunagi olenes inimese saatus väga palju hobusest, mõnel pool ja mõnel ajal võib-olla rohkemgi kui hobuse saatus inimesest. Nüüd räägitakse, et oleme võõrdunud loodusest, küllap siis ka hobusest kui looduse osast. Eeldusel, et inimene vajab kokkupuudet elava loodusega, on kontakti leidmine hobusega hoopis kergem – ta aitab sellele ise kaasa. Ja ometi – eesti tõugu hobune on väljasuremisohus, ta on kantud maailma ohustatud loomatõugude nimekirja. Asjatundjad nimetavad eesti hobust aborigeenseks tõuks, sest tõenäoliselt on ta ainuke puhtana säilinud jäänuk tollest tuhandete aastate tagusest põhja metsahobusest, kellest põlvnevad kõigi soome-ugri rahvaste hobusetõud. Režissöör Ago Ruus.

"Kaadris" (2012)

4. august kell 21.25

Mängufilmi "Kõrboja peremees" valmimist meenutavad stsenarist Paul-Eerik Rummo, operaator Ago Ruus ja peaosatäitjad Kaie Mihkelson ning Lembit Peterson, kommenteerib kirjandusloolane Maarja Vaino. Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ja Ingrid Nõmmik.

"Kõrboja peremees" (1979)

4. august kell 21.45

Kaader filmist "Kõrboja peremees" (1979). Režissöör Leida Laius, stsenaristid Paul-Eerik Rummo ja Leida Laius.

Leida Laiuse (1923–1996) neljanda täispika mängufilmi stsenaarium põhineb Anton Hansen Tammsaare samanimelisel romaanil. Loo keskmes on Katku talu perepoja Villu (Lembit Peterson) ja Kõrboja talu peretütre Anna (Kaie Mihkelson) traagilise armastuse lugu. Laiuse ekraniseering toob reljeefselt esile Tammsaare 1922. aastal ilmunud teosesse kirjutatud mitmeplaanilisuse, süüvides inimese salatundmustesse ja päriselt teadvustamata tungidesse. Režissöör Leida Laius, stsenaristid Paul-Eerik Rummo ja Leida Laius.

"Kaheksa päeva nädalas" (2003)

4. august kell 23.15

Põlisest Missomaa suguvõsast pärit Nopri talu peremees Tiit Niilo paneb püsti oma talumeierei, püüab päästa kohalikku kooli hääbumisest ja loodab metsaküla asjad kuuldavaks teha ka Toompeal. Peres kasvab viis last – elujõuline peretalu annab tulevikulootusi. Mees rabab oma meierei heaks kaheksa päeva nädalas. Ikka selleks, et talu kestaks, elu maal jätkuks ja Niilode suguvõsa esivanemad võiksid rahul olla. Kokku saavad tänase Eesti maaelu võlu ja valu. Režissöör Ago Ruus.