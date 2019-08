Haapsalu täitub taas bluusiga

Augustibluusi festival täidab Haapsalu taas bluusiga. Üle linna on üles seatud kümme lava, kus antakse kokku 35 kontserti.

Augustibluusi korraldaja Indrek Ditmann ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tänavune programm on väga värvikas: esinejaid on nii Ameerika Ühendriikidest, Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esinejaid jätkub kümnele lavale ja Ditmanni sõnul on eesmärk katta kogu linn bluusiga.

"Et inimene, kes nendel päevadel, kui augustibluus toimub, satub Haapsalu linna, ei saaks bluusist, Augustibluusist üle ega ümber. Kui sa sõidad sisse Tallinna poolt või tuled Hiiumaalt, siis ikkagi tahes või tahtmata jääb mõni lava sulle ette ja ma usun, et see aitab seda festivali atmosfääri luua ja tekitada," rääkis Ditmann.

Augustibluusi külastajate seas on arvukalt neid, kes on seal käinud igal suvel. Festivali atmosfäär on osa selle võlust.

"Eks ma olen natukene kohalik ka, aga käin ikka iga aasta korra läbi. Bluus on see, mis läheb hinge ikka," rääkis Heli.

"Ikka melu on esimene ja siis kontserdid ka võib-olla," ütles Mare.

"See läheb iga aastaga suuremaks. Ma püüan hommikul või pärastlõunased esimesed kontserdid ära kuulata ja päris õhtul ikkagi ei taha osa võtta, sest palju rahvast on," rääkis Kenno.

Korraldaja tõstis esile, et väga paljud inimesed, kes teadlikult bluusi ei kuula, sellest siiski ei pääse, sest kuulavad muusikastiile, mille juured ulatuvad bluusini.

Tänavune Augustibluus toimub juba 26. korda.