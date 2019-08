Võtikveres premeeriti Helga ja Enn Nõud

"Kirjanikud Helga ja Enn Nõu on hoidnud usku kirjandusse ja lugemise elujõusse, väärtustanud ka paguluses oma loominguga elus ilusat eesti keelt, osanud siduda mineviku tänapäevaga ja andnud eksistenstiaalseid vastuseid meie iseolemisse, mis on aidanud meil mõista, kes me oleme ja kust me tuleme. Lisanud oma loomingu kaudu meie ellu, elu hoidmise ja armastuse tahet," ütles raamatuküla perenaine, kirjanik Imbi Paju preemia üleandmisel.

Varem on saanud preemia kirjandusteadlane Leena Kurvet-Käosaar, Ly Ehin, Eeva Park ja Vahur Afanasjev. Preemia koosneb kunstnik Lilli-Krõõt Repanu graafilistest taiestest.

Tänavune juubelifestivali teema oli "Mälus on elu ja lugemises on tarkus".