Kultusfilmist "The Man Who Fell to Earth" valmib telesari

David Bowie tegi oma debüüdi suurel ekraanil 1976. aastal tulnuka rollis Nicolas Roegi filmis "The Man Who Fell to Earth". Enam kui 40 aastat hiljem teeb telekanal CBS sellest telesarja.

Filmist ajendatud telesari jätkab loo jutustamist kohast, kus kultusfilm pooleli jäi. Film ise oli ekraniseering Walter Tevise 1963. aasta samanimelisest raamatust. Lavastajaks on valitud Alex Kurtzman, kes on tuntud uue aja "Star Treki" filmisarja režissöörina ja kellest saab koos Jenny Lumetiga ka sarja produtsent, vahendab Consequence of Sound.

Kurtzman plaanib telesarja loo keskendada ümber tulnuka, kes maandub Maale pärast seda, kui inimevolutsioon on jõudnud olulisse pöördepunkti. Ehkki on selge, et Bowie ei saa samas rollis enam uuesti üles astuda, ütles Kurtzman, et peategelane astub tema kingadesse. "Mõned niidid ühendavad omavahel nii romaani kui ka filmi, aga kui sa pole filmi näinud ega romaani lugenud, siis see on samuti OK," ütles ta. "Sa saad täiesti ainulaadse kogemuse osaliseks."

"See on globaalse haardega sari," lisas ta. "See on lugu tulnukast, kes rändab mööda maailma ringi, et mõista, kes me liigina oleme. Puhtalt produktsiooni seisukohast on see midagi, millega me ei taha kiirustada ... See on asi, mida tuleb teha õigesti, mis tähendab, et seda ei pea tegema kiiresti."

Lumet märkis, et nende telesari ei ürita Bowie etteastet filmis kopeerida ega isegi eeskujuks võtta, selle asemel loodavad nad, et tulnukas uurib ise, milline peategelane meie kaasaegses maailmas välja võiks näha. Mis puutub sellesse, kes võiks Bowie rolli üle võtta, siis see pole veel selge. Lumet ütles, et tema nimekiri ideaalsetest näitlejatest on üles lugemiseks liiga pikk.

Kuigi algselt tegeles sarja tootmisega Hulu, võttis CBS telekanalilt ülesanded üle pärast seda, kui Hulu otsustas, et ei soovi tootmisega jätkata. Sellest olenemata algab stsenaariumi kirjutamine septembris ja Kurtzman loodab, et telesari jõuab eetrisse 2020. aasta lõpus või 2021. aasta alguses.