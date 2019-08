Vene uue laine rock tuleb Sveta baari

Shortparise irratsionaalne, spastiline, nutikaist vasturütmidest ja pingeväljadest laetud tantsugruuv võngub tumeda elektro, pungi, eksperimentaalmüra ja šansooni vahel. Nende esinemistel hägustuvad rockkontserdi ja antiiktragöödia piirid. Shortparise viimatine videosingel, Youtube'is üle kolme miljoni korra vaadatud "Страшно" kubiseb krüptilistest sümbolitest.

"Rockmuusika on nagu religioon," ütles bändi laulja ja ideoloog, kunstiteadlane Nikolai Komjagin Briti muusikaveebile Gigwise antud intervjuus. "Nagu kogu kunst, sisendab rock inimestele tunde, nagu oleks nende elus midagi olulist. Kuid targemad mõistavad, et võib-olla polegi midagi olulist olemas."

"Shortparise muusika on ambitsioonikas, erootiline, põnev, määratlematu, hälbiv, tantsuline ja tulvil revolutsioonilist potentsiaali," ütles briti väljaanne The Quietus."See on tõeline death disco – põnev retk popmuusika tumedamale, ent hämmastavalt tantsitavale poolusele," teatas Louder Than War.



Shortparis esineb Tallinnas koosseisus:

Vokaal: Nikolai Komjagin

Kitarr, süntesaator: Aleksandr Galjanov

Trummid, sämplerid: Pavel Lesnikov

Kitarr, bass, akordion: Aleksandr Ionin

Löökriistad: Danila Kholodko