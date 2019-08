Pärnu Linnaorkestrit juhatab seitse dirigenti

Meistrikursustele registreerus tänavu rekordiliselt 16 aktiivosalejat, kellest väljavalituks osutus seitse: Edmar Tuul, Liis Viira ja Valle-Rasmus Roots Eestist, Anneka Lohn Šveitsist, Erkki Hannonen Soomest, Francois Girard Garcia Prantsusmaalt ja Yohan Kwon Ameerika Ühendriikidest. Kursused koosnevad proovidest, õhtustest grupitundidest ja kontserdist. Iga päev töötatakse Pärnu Linnaorkestriga, keskendutakse dirigeerimise tehnikatele ja orkestriga suhtlemise oskustele.

Lõppkontserdil 9. augustil esineb Pärnu Linnaorkestri fagotimängija Jakob Peäske.

Sasha Mäkilä on hinnatud dirigent ooperi- ja sümfoonilise muusika vallas. Aastatel 2012--2016 oli ta Mikkeli orkestri St. Michel Strings kunstiline juht. Enne seda kaks aastat Clevelandi Sümfooniaorkestri juures Franz Welzer-Mösti assistent ning veel varem kolm aastat Kurt Masuri assistent Prantsuse Rahvusorkestri juures. Mäkilä on külalisena juhatanud paljusid orkestreid Soomes, Venemaal, Suurbritannias, paljudes teistes Euroopa riikides, Lõuna-Aafrikas, Aasias ja USAs.

Ta on koos töötanud Vadim Repini, Kyung-Wha Chungi, Jian Wangi, Clara-Jumi Kangi ja Anneleen Lenaertsiga. Ooperitest on Mäkilä dirigeerinud maailmaesiettekandeid "Free Will" (2012, Savonlinna Ooperifestival), "Lovers of Mankind" (2009, Musica Nova Helsinki) ning Philip Glassi kammerooperite Soome esiettekandeid: "In the Penal Colony" (2006, Ooppera Skaala) ja "Les Enfants Terribles" (2005, Ooppera Skaala). Peterburi Maria teatris on Sasha Mäkilä 2015. aastast regulaarselt etendusi juhatanud, möödunud aastast on ta Krasnojarski sümfooniaorkestri esimene külalisdirigent.

Kodulinnas Helsingis mängitakse tema juhatamisel "Rigolettot".