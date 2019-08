Noored muusikalihuvilised toovad Türil lavale "Sofia"

Väikelinnast pärit Sofia suurimaks sooviks on vallutada lavasid ja astuda punasele vaibale koos maailmakuulsate lauljatega. Unistused täituvad kiiremini, kui ta oodata oskab ja peagi leiab Sofia end säravast maailmast, kus kõik pole nii nagu pealtnäha paistab.

"Me tahamegi "Sofiaga" näidata seda, mis toimub tegelikult selles glamuurses maailmas kulisside taga ja kui keeruline ja raske see tegelikult nende inimeste jaoks on," rääkis tüki autor ja lavastaja Kaarel Orumägi "Aktuaalsele kaamerale".

Sofiat kehastav Ketter Orav on lavavälises elus juuksur ja tegeleb ka laulmisega, kuid muusikaliteatris lööb kaasa esimest korda. "Ma arvan, et see seltskond ongi üks suur põhjus, miks paljud noored siia tulevad. Proove on meil küll tohutult palju, aga need noored on nii toredad ja nii püüdlikud. Ja see minimaalne vaba aeg, mis meil siin on, veedame kõik need ajad koos ja see on tõesti tore," avaldas Ketter.

2013. aastal tegevust alustanud Eesti Noorte Muusikaliteater leiab iga lavastuse jaoks osatäitjad konkursi korras. Seni on teater nautinud täissaale ja publikumenu.



"Just see on see, mis tõmbab siia Türile vaatama - meil on Eesti koorekiht noori muusikalinäitlejaid, kes suudavad näidata seda, milleks on üks noor võimeline. Lavale tuua viie või seitsme päevaga kolme ja poole tunnine muusikal," lisas Kaarel Orumägi.