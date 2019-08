"Tänavu publiku ette jõudvad Birgitta festivali etendused on inspireeritud Eri Klasi loometeekonnast. Arvestades maestro kõrgelennulist muusikuteed ja vaimustavalt mitmekülgset isiksust, on kindel, et festivali külastajaid ootab ees tõeline elamus," sõnas Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints. Programmist leiab nii klassikalist kui ka modernset balletti ja ooperit, samuti varjuteatri ning a capella ansambli Voca People etteaste.



2019. aasta festivali avab etendus "Planeet Harmoonia", mille looja ja lavastaja Helen Rekkor rõõmustas võimaluse üle tuua esimest korda visuaalteater Pirita kloostri varemete vahele. Avaetenduse muusikaline juht Kristjan Järvi lisas, et peategelase tulnuka Pii seiklusi saadab elav muusika. "Tallinna Kammerorkester, Mick Pedaja, Kristjan Randalu, Sander Mölder ja paljud teised loovad reede õhtul muusikamaagiat, mis etenduse süžeed täiendab ja inimeste hingedesse kannab."



Birgitta festival 2019 toimub Pirita kloostri varemetes 9.–18. augustini, lavale jõuab seitse etendust:

- 9.08 Visuaalteatrietendus "Planeet Harmoonia".

- 10.08 Balletigala – fookuses on Klasi balletidirigendi karjääris suurt rolli mänginud paigad, kunstiline juht Toomas Edur.

- 11.08 Ballett "Don Quijote" – esitab Tbilisi Z. Paliashvili nimeline riiklik ooperi- ja balletiteater (Gruusia).

- 14.08 Ooper "Faust" (Moskva Novaja Opera) – etendus jõuab publikuni koostöös festivaliga "Kuldne Mask Eestis".

- 16.08 Ooper "Trubaduur" (Moskva Novaja Opera).

- 17.08 Ooperigala – peafookuses on Eri Klasi seos Rootsiga.

- 18.08 A capella kollektiiv Voca People Iisraelist.