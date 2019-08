Suri muusik David Berman

Berman moodustas ansambli Silver Jews 1980. aastate lõpus koos ansambli Pavement liikmete Stephen Malkmuse ja Bob Nastanovichiga. Ansamblis toimus aastate jooksul koosseisu osas mitmeid muutusi, kokku avaldas Silver Jews aastatel 1994–2008 kuus stuudioalbumit. Berman oli bändi ainus püsiliige.

Berman avaldas oma esimese luulekogu "Actual Air" 1999. aastal. Aasta pärast kuuenda stuudioalbumi "Lookout Mountain, Lookout Sea" avaldamist 2008. aastal saatis Berman Silver Jewsi laiali.

We couldn't be more sorry to tell you this. David Berman passed away earlier today. A great friend and one of the most inspiring individuals we've ever known is gone. Rest easy, David. pic.twitter.com/5n5bctcu4j

Kümme aastat pärast bändi laialisaatmist tõi Berman avalikkuse ette oma uue projekti – Purple Mountains. Juulis avaldas ta oma koduplaadifirma Drag City alt samanimelise albumi. Sel nädalavahetusel pidi Põhja-Ameerikas algama ka uue albumi kontsertturnee.

Stephen Malkmus kommenteeris uudist Bermani surmast Twitteri vahendusel. Bob Nastanovichi sõnul võitles Berman suurema osa oma elust vaimuhaigusega. "Ta sai professionaalset abi ja tal oli sadade heade sõprade järeleandmatu toetus. Tal oli palju armastavaid ja pühendunud austajaid."

I didn't know about my friend DCB when I wrote this must have been in the air .His death is fucking dark ..depression is crippling.. he was a one of a kinder the songs he wrote were his main passion esp at the end. Hope death equals peace cuz he could sure use it