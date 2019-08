Station Narva avalikustas seitse uut esinejat

Tänavuse Station Narva festivali muusikaprogramm toimub 20. ja 21. septembril Narva etenduskunstide keskuses Vaba Lava ja klubis Ro-Ro. Varem on artistidest välja kuulutatud islandlased GusGus ja Hatari ning Nepaali-Tiibeti päritolu elektrooniline muusik Aïsha Devi.

Reedel lisandunud seitsme uue esineja hulgas on välisartistidest jungle'i, dub'i, rock'i ja räpi sünteesijad Asian Dub Foundation, Venemaa shoegaze'i kooslus Blankenberge ning italo disco duo PEU Soomest. Kodumaistest tegijatest on programmi lisatud äsja Narvas filmitud muusikavideo "Für Oksana" välja andnud nublu, Eesti urban-muusik Yasmyn, post-rock'i nelik Kaschalot ja meloodilise indie rock'i ansambel Lemon Trees.



Laupäeval, 21. septembril Vaba Lava blackbox'is üles astuva Dub Foundationi loomingus ristuvad jungle'i rütmid, dub'ilikud bassikäigud, kitarririfid, ja viited bändi liikmete Lõuna-Aasia päritolule. Enam kui veerandsaja aastase tegevusaja jooksul on ADF jaganud lava nii Rage Against the Machine'i kui ka Beastie Boysiga ning teinud koostööd nii Radioheadi kui ka Iggy Popiga. Tänavu on bänd loonud taustamuusikat noore kliimaaktivisti Greta Thunbergi hoiatusklippidele ja esitanud Pariisi Immigratsioonimuuseumis oma kontserdikava "Alžiiri lahing" uustõlgendust. Samuti anti sel aastal uuesti välja nende Mercury Prize'i nominendist 1998. aasta läbilöögialbum "Rafi's Revenge".



Reedel, 20. septembril teeb Narva Vaba Lava keskuses oma piirilinna-debüüdi Eesti mõminaräpi nähtus nublu. Sel nädalal ilmus ka nublu muusikavideo loole "Für Oksana", milles lööb kaasa ka Gameboy Tetris (tuntud ka kui Gorõ Lana Magnum Pi ja 5miinuse Venelane) ja mis on üles võetud paikades üle kogu Narva.



Peterburi shoegaze'i bänd Blankenberge esitleb 20. septembril Station Narva festivalil oma tänavu kevadel ilmunud teist kauamängivat "More".

21. septembril üles astuv Soome italo disco tandem PEU (ehk Pohjois-Euroopan suurimmat) iseloomustab oma loomingut kui miskit "väga tõsist, aga samas mitte just nii väga tõsist".



Kodumaistest artistidest on festivali kavasse lisandunud kolm esinejat. Kui tänavu debüütalbumi "SlowFall" avaldanud YASMYN toob Vaba Lavale R&B, träpi ja popi hoovusi, siis Lemon Trees kostitab Ro-Ro publikut 80. ja 90. aastate meloodilise kitarri-indie'ga. Oma riffidest ja meloodiatest koosneva arsenali laotab Ro-Ro lavale ka Tallinna math/post-rock'i kollektiiv Kaschalot.



Station Narva 2019 muusikaprogrammi esinejad päevade kaupa



Reede, 20. september

GusGus (IS), Aisha Devi (CH), nublu (EE), Blankenberge (RU), Yasmyn (EE), AveNova (EE), MOJA (JP), Lemon Trees (EE), Keetai (EE)



Laupäev, 21. september

Asian Dub Foundation (UK), Hatari (IS), Inturist (RU), Molchat Doma (BY), Psychoterror (EE), Gram-Of-Fun (EE), PEU (FI), Kaschalot (EE), Absolut-2 (EE)