Suri Saskia Kasemaa

SASKIA KASEMAA

12. veebruar 1945 ‒ 8. august 2019

Saskia Kasemaa sündis kunsti ja muusika keskele. Tema vanemateks olid Elmar Kits ja Linda Kits-Mägi. Juba tütrele nime valik Saskia räägib iseenda eest, ei olnud ju tegu traditsioonilise eesnimega. Tema nimi on seotud kunstilooga ning sellesse oli justkui sisse kirjutatud nimekandja tuleviku kood.

1960. aastal astus Saskia Tartu Kunstikooli, kus neil aastail õpetasid mitmed Tartu tunnustatud kunstnikud, osad neist ka endised pallaslased nagu Alfred Kongo. Nii tõusid oma vanemate kõrvale õpetajatena mitmed toonased tuntud kunstnikud. Kunstikooli loomulikuks jätkuks kujunesid õpingud Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, mille ta lõpetas maalikunstniku diplomiga. ERKI päevil abiellus Saskia skulptuuri õppiva juba Tartu Kunstikoolist silma hakanud skulptuuritudengi Andrus Kasemaaga. See liit oli justkui tule ja vee kohtumine, üks kirglikult kõike muuta tahtev ja teine pigem rahulikult ja kindlalt elu vaatlev. Elmar Kits on pereelu poeetilise alguse jäädvustanud krestomaatilisel maalil "Noor perekond" (1971), kus Saskia istub justkui madonna, kes kiirgab seesmist valgust, põlvedel esiklaps.

Saskia Kasemaa tegigi esmalt endale nime kui figuraalsete kompositsioonide maalija, millel tegelasteks enamasti noored inimesed, sageli naised väikeste lastega või musitseerijad. Muusika oli saatnud teda kogu elu, valisid muusiku elukutse ju ka kunstniku kaks venda. Saskia Kasemaa oli 1970. aastatel just see värske veri, mida Tartu kunstilinnana vajas, et mitte kuhtuda oma vanadel loorberitel. Ta esines enamikul Tartu kunsti ülevaatenäitustel ja samas jagas oma teadmisi maalimisest 1974-1985 Tartu Kunstikoolis ja alates 1988. aastast oli Tartu Ülikooli juures avatud maaliosakonna õppejõuks, hilisematel aastatel olid tema ateljee uksed huvilistele avatud.

Isa Elmar Kits oli tütrele instituudi lõpetamisel kirjutanud: "Mida ausamalt ja tähelepanelikumalt Sa olevat jälgid, seda isikupärasemalt see välja tuleb." Oma järgnevas loomingus on Saskia Kasemaa tõestanud, et tal jagus nii silma kui kätt elu põhiväärtuste märkamisel. Varasema suurema formaadiga kompositsioonid asendusid hilisemas kunstniku loomingus tundliku koloriidiga, väikeste guaššmaalidega. Vaatamata oma väikestele mõõtmetele, kõneles Saskia Kasemaa neis üldinimlikest väärtustest, mis on olulised igal ajal ning mida ei tohiks unustada.

Saskia elus on kunstnikuks olemise kõrval olnud alti samavõrd tähtis ema ja vanaema roll. Ta on jälginud suure kaaselamise ja armastusega noore põlvkonna tegemisi.

Saskia Kasemaa kehastab Tartule justkui ühte peatükki linna legendaarsest kunstielust.

Tiiu Talvistu

Tartu Kunstnike Liit, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kunstimuuseum